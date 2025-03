Anunci oficial de BBVA: fes això i t'emportaràs un bon pessic, afanya't

BBVA ha llançat una promoció atractiva per a nous clients que decideixin obrir un compte en línia i domiciliar la seva nòmina. Aquesta oferta, que permet obtenir un regal de 400 euros, està disponible fins d'aquí a uns dies. No et despistis i pren nota, perquè aquí t'expliquem com aprofitar aquesta oportunitat.

Requisits per obtenir els 400 euros de BBVA: quin regal

BBVA convida els nous clients a obrir un Compte Nòmina Sense Comissions i domiciliar una nòmina o pensió. Aquesta ha de ser almenys de 800 euros al mes.

En complir amb aquest requisit, el banc atorga una bonificació de 400 euros bruts (aproximadament 324 euros nets). Per beneficiar-te d'aquesta promoció, has de complir amb els següents requisits:

Ser nou client de BBVA: No haver tingut una nòmina o pensió domiciliada a BBVA anteriorment.

Obrir un compte en línia: Realitzar l'obertura del Compte Nòmina Sense Comissions a través de la pàgina web o l'app de BBVA abans del 31 de març de 2025.

Domiciliar una nòmina o pensió d'almenys 800 euros: Ingressar mensualment un mínim de 800 euros al compte.

Mantenir la domiciliació durant 12 mesos: Conservar la nòmina o pensió domiciliada a BBVA durant almenys un any.

A més, en obrir el compte, hauràs d'introduir el codi promocional NOMINA400 en el procés d'alta.

Objectiu de BBVA amb aquesta novetat a mode de regal

Amb aquesta promoció, BBVA busca ampliar la seva base de clients i fomentar la domiciliació d'ingressos en els seus comptes. La domiciliació de nòmines i pensions facilita la gestió financera i permet al banc oferir productes i serveis adaptats a les necessitats dels seus clients.

Els clients valoren incentius que els ajudin a optimitzar les seves finances personals. Promocions com la de BBVA ofereixen un bon incentiu econòmic per realitzar una acció que ja es tenia previst fer: domiciliar la nòmina. A més, la possibilitat d'obtenir un regal de 400 euros atrau aquells que busquen maximitzar beneficis sense assumir compromisos addicionals.

Per què no has de desaprofitar aquesta promoció?

Aprofitar aquesta oferta de BBVA et permet obtenir una bonificació econòmica significativa per una acció senzilla: domiciliar la teva nòmina. A més, gaudiràs dels beneficis associats al Compte Nòmina Sense Comissions.

Estem parlant de l'absència de comissions d'administració i manteniment, una targeta Aqua Dèbit gratuïta i realitzar transferències i retirar efectiu sense cost. No deixis passar aquesta oportunitat. Obre el teu compte en línia a BBVA, domicilia la teva nòmina o pensió i gaudeix dels beneficis que l'entitat té preparats per a tu.