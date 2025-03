Alerta de Banco Santander: no et descuidis, et poses en risc amb aquest gest simple

Mantenir un compte bancari en números vermells, és a dir, amb saldo negatiu, és una situació que pot comportar conseqüències financeres significatives. Banco Santander, igual que altres entitats, aplica comissions i interessos en aquests casos. Per això, és fonamental comprendre els riscos associats i com evitar-los per mantenir una salut financera òptima.

Banco Santander t'avisa si l'estat del teu compte et posa en risc: atent

Quan un compte bancari presenta un saldo negatiu, es produeix el que es coneix com a descobert o sobregir. Això passa quan les despeses superen els ingressos disponibles en el compte, generant un deute amb el banc.

En aquests casos, l'entitat financera cobreix temporalment el dèficit, però aquesta assistència comporta costos addicionals per al titular del compte. Banco Santander aplica certes comissions i interessos als comptes en descobert:

Comissió per descobert tàcit: Es cobra un 5% sobre el major saldo deutor durant el període de liquidació, amb un mínim de 15 euros.

Tipus d'interès nominal anual: S'aplica un interès del 7,83% (8,12% TAE) sobre el saldo negatiu.

A més, altres entitats poden aplicar una comissió per reclamació de posicions deutores, que oscil·la entre 30 i 50 euros.

Consells vitals per prevenir saldos negatius

Més enllà de les comissions i interessos, mantenir un compte en números vermells pot tenir altres implicacions. Un historial recurrent de descoberts pot afectar la confiança de l'entitat en el client, limitant l'accés a futurs productes financers.

Les entitats financeres poden reportar saldos negatius prolongats a centrals de risc, afectant la capacitat d'obtenir crèdits o préstecs en el futur. Per prevenir saldos negatius i les seves conseqüències, monitoritza regularment el teu saldo. Revisa periòdicament l'estat del teu compte per anticipar possibles descoberts.

Fixar un saldo mínim és fonamental

Estableix alertes a l'aplicació bancària, moltes aplicacions permeten configurar notificacions quan el saldo arriba a un llindar mínim, permetent-te actuar abans que es produeixi un descobert. Procura tenir un saldo mínim al compte per cobrir despeses imprevistes i evitar descoberts.

Porta un control de les teves obligacions financeres i dates de pagament per assegurar-te que sempre hi hagi fons suficients al compte. Si anticipes dificultats per mantenir un saldo positiu, consulta amb la teva entitat sobre possibles solucions, com línies de crèdit o ajustos en les dates de càrrec de rebuts.