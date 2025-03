Lo último de BBVA que todos aplauden sin parar: confirmado, desde hoy mismo

BBVA, en colaboración con la Fundación Indifferent Minds, ha lanzado un nuevo documental titulado "Altas Capacidades. (Out of the box)", que se estrenó en Movistar Plus+ este viernes 14 de marzo.

Este proyecto, desarrollado por BBVA Creative, la agencia interna del banco, busca visibilizar los retos y necesidades de las personas con altas capacidades, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades.

BBVA apoya a las personas con altas capacidades a través de un documental

El documental se centra en las experiencias de niños, jóvenes y adultos con altas capacidades, así como en las perspectivas de expertos en el tema. A través de testimonios directos, se exploran las características distintivas de estas personas, las dificultades que enfrentan y las posibles soluciones educativas para mejorar su bienestar y desarrollo.

Carlos Pérez Beruete, responsable de Cultura y Compromiso en BBVA, destaca la importancia de reconocer y apoyar el talento de las personas con altas capacidades. Según Pérez Beruete, "vivimos rodeados de personas con altas capacidades y reconocerlas es el primer paso para apoyar ese talento. Ayudando así a que desarrollen todo su potencial a la vez que velando por su bienestar en la sociedad".

El documental de Movistar Plus+ incide en la urgencia de visibilizar esta realidad

Jana Martínez-Piqueras, presidenta de la Fundación Indifferent Minds y experta en el ámbito educativo, enfatiza la urgencia de visibilizar la realidad de las altas capacidades. Con más de 25 años de experiencia, Martínez-Piqueras ha dedicado los últimos cinco años a diseñar e implementar programas innovadores para la detección y atención del alumnado con alta capacidad.

Lo ha hecho promoviendo la inclusión y el desarrollo del talento en el entorno escolar. La fundación intenta ser el "eslabón" que falta entre familia y colegio, proporcionando a los menores la atención necesaria para cubrir las carencias del sistema. Mientras, Teresa del Campo, CEO de BBVA Creative, resalta el propósito del documental.

Es crucial entender que estas personas viven sus emociones de forma intensa

"El objetivo que perseguimos en BBVA Creative con la creación de este documental es dar voz a personas que sufren y sienten que no encajan en la sociedad. Los escasos diagnósticos provocan que muchas personas ni siquiera sepan qué les está pasando".

Las personas con altas capacidades aprenden, piensan y sienten a mayor velocidad e intensidad que el resto. La falta de un diagnóstico adecuado puede llevar a que no comprendan qué les sucede ni por qué se sienten diferentes e incomprendidas. Además, la indiferencia institucional y social, basada en estereotipos que los consideran privilegiados, puede derivar en problemas de salud física y mental desde edades tempranas.

Tradicionalmente, se ha asociado la alta capacidad al éxito académico. Sin embargo, es crucial entender que estas personas viven sus emociones de forma intensa, lo que hace necesario un diagnóstico completo que les permita también aprender a gestionar sus emociones.