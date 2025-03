Novetat important d'Hisenda: ho posa a l'abast de milers d'espanyols, així de fàcil

L'Agència Tributària ha implementat un servei gratuït de xat per ajudar els autònoms a resoldre els seus dubtes sobre la Declaració de la Renda. Aquest servei permet als treballadors per compte propi obtenir respostes ràpides i precises sense necessitat de demanar cita prèvia.

Hisenda resol el problema de molts amb la Declaració de la Renda: el xat

El servei de xat de l'Agència Tributària és una eina d'assistència virtual que connecta els contribuents amb funcionaris especialitzats. A través d'aquest xat, els autònoms poden atallar les seves inquietuds sobre la Renda i altres tràmits fiscals de manera senzilla i gratuïta.

Els autònoms tenen dues formes principals d'accedir al xat d'assistència, a través de l'Assistent Virtual de Renda. En iniciar una consulta a l'assistent virtual, si el sistema no resol el dubte, s'ofereix l'opció de xatejar amb un agent humà.

Des de la seu electrònica de l'Agència Tributària, fent clic a "Necessites ajuda?", se selecciona el tràmit per al qual es requereix assistència, com els models 303, 036/037, 130 o 131. Per accedir al xat, és necessari ingressar el nom del contribuent i un correu electrònic.

Per a quins tràmits serveix el xat?

El xat està dissenyat per assistir en una varietat de tràmits fiscals, incloent la Declaració de la Renda. Resol dubtes sobre la presentació, deduccions aplicables i terminis.

Models tributaris: Assistència en la complimentació de models com el 303 (IVA), 036/037 (cens d'empresaris), 130 (pagament fraccionat d'IRPF) i 131 (pagament fraccionat d'IRPF per estimació objectiva).

Obligacions fiscals: Informació sobre obligacions periòdiques i procediments a seguir.

El servei de xat està disponible de dilluns a divendres, de 9:00 a 19:00 hores. Durant el mes d'agost, l'horari es redueix de 9:00 a 15:00 hores.

Dubtes que poden resoldre els autònoms a través del xat

El xat està preparat per resoldre una àmplia gamma de consultes, com ara deduccions fiscals. Per exemple, la informació sobre quines despeses són deduïbles i com aplicar-los correctament.

També hi ha els terminis de presentació, dates límit per a la presentació de declaracions i altres documents fiscals. A més, dona assistència en l'ús d'eines digitals, com la signatura electrònica o el sistema Cl@ve. Alhora, resol consultes sobre obligacions fiscals particulars segons l'activitat econòmica de l'autònom.