El truc per millorar la teva pensió i que mitja Espanya desconeixia: pren nota
Milions de treballadors romanen molt atents a aquest tipus de mesures per gaudir d’una millor jubilació
Molts donen per fet que la pensió que cobraran en jubilar-se és una cosa poc flexible, gairebé impossible de canviar. Tanmateix, una gran part dels treballadors per compte propi a Espanya podria millorar notablement la seva pensió sense necessitat de fer grans malabars financers. El sorprenent és que una estratègia tan senzilla continua sent desconeguda per la majoria.
Però ara que més autònoms comencen a informar-se, cada vegada més prenen nota i actuen. I és que val la pena adoptar mesures abans que en el futur ens en penedim.
Una oportunitat per elevar la pensió
Durant anys, la majoria dels autònoms ha cotitzat per la base mínima. És una opció legal i més assequible mes a mes. Però comporta una conseqüència directa: una pensió pública més baixa quan arribi la jubilació.
Tanmateix, des de l'entrada en vigor del nou sistema de cotització el 2023, la normativa ha canviat. Ha obert una finestra d'oportunitat per a qui vol millorar la seva situació futura.
Ara, els treballadors per compte propi tenen la possibilitat d'ajustar la seva base de cotització fins a sis vegades l'any, en funció dels seus ingressos nets reals. Aquesta flexibilitat permet no només adaptar-se millor a l'evolució de l'activitat econòmica. També planificar la jubilació de manera més estratègica.
I què significa això en la pràctica? Elevar la base de cotització en els últims anys abans de jubilar-se pot tenir un impacte positiu en la quantia de la pensió. Encara que s'hagi cotitzat per la base mínima durant dècades, és possible millorar la mitjana que s'utilitza per calcular la pensió. Sobretot si s'augmenten les aportacions en els anys finals d'activitat.
Segons el sistema actual, fins al 2025 la base reguladora es calcula com la mitjana dels últims 25 anys (és a dir, els últims 300 mesos cotitzats). A partir de 2026, aquest càlcul també canviarà progressivament. Però el concepte continua sent el mateix: com més altes siguin les teves bases en aquest període, més gran serà la teva pensió.
Pot valer la pena
Aquest 'truc' resulta especialment útil per a certs autònoms. Principalment per a aquells que compten amb una millor situació econòmica a la recta final de la seva carrera. Fins i tot elevar la base durant només cinc o deu anys pot ser suficient per elevar considerablement la pensió futura.
Això sí, és important tenir en compte que aquest augment de cotització implica una quota mensual més alta a la Seguretat Social. Per tant, és fonamental avaluar aquesta decisió en funció d'una sèrie d'aspectes. Com el temps que queda fins a la jubilació, el nivell d'ingressos i la capacitat d'assumir aquesta despesa addicional.
