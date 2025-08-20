Confirmat: Bones notícies per a BBVA, els seus clients aplaudeixen l’esforç que ha fet
BBVA celebra com mai un èxit que omple d'orgull l'entitat espanyola per tot el que suposa el 2025
BBVA torna a situar-se al centre de l'atenció amb una notícia que omple d'orgull l'entitat i els seus clients. Les dades de l'inici de 2025 han marcat xifres rècord que deixen molt clar l'esforç realitzat durant els últims anys.
Només en els cinc primers mesos de l'any, BBVA ha aconseguit una fita històrica en la Banca Privada, cosa que es tradueix en confiança, millora i una diferenciació que molts celebren. La Banca Privada de BBVA gestiona ja 150.497 milions d'euros, un volum que supera amb escreix les dades de 2024 i que suposa un rècord absolut per a l'entitat.
BBVA està d'enhorabona: la Banca Privada assoleix xifres rècord
A més, la cartera de clients també ha crescut de manera notable, arribant als 165.110 clients que confien en les seves solucions d'inversió i en el tracte personalitzat rebut. La xifra deixa en evidència l'interès creixent per un model que es basa en la proximitat, la seguretat i la recerca constant d'oportunitats.
Els clients de Banca Privada de BBVA destaquen la diferenciació que troben en el servei. No es tracta només de gestionar grans xifres, també de posar en valor un assessorament que s'adapta a cada perfil, amb solucions dissenyades per a cada necessitat d'inversió. Això és el que marca la diferència i el que explica per què molts celebren aquest èxit amb una barreja de satisfacció i enhorabona cap al banc.
L'entitat ha treballat per oferir eines més innovadores i accessibles
L'assoliment de 2025 és especialment important perquè reflecteix una millora clara respecte a 2024. En només un any, BBVA ha aconseguit reforçar la seva posició i consolidar el seu lideratge en el sector, cosa que no sempre resulta senzilla en un mercat tan competitiu.
L'entitat ha treballat per oferir eines més innovadores i accessibles, i això es percep en l'eufòria que desperten aquestes dades entre qui forma part de la Banca Privada. La inversió continua sent el motor principal d'aquesta línia de negoci.
L'aposta de BBVA per la Banca Privada és un èxit rotund
BBVA ha posat especial atenció a acompanyar els seus clients en decisions clau, amb el suport d'especialistes que analitzen el mercat i cerquen sempre la millor opció per a cada cas. Aquest esforç constant és el que avui dona fruits i converteix l'entitat en un referent de confiança a Espanya i més enllà.
Les xifres rècord dels cinc primers mesos de 2025 confirmen que l'aposta de BBVA per la Banca Privada és un èxit rotund. Les dades assolides són la prova més clara que la feina ben feta acaba rebent la seva recompensa. I avui, l'enhorabona és per a BBVA i per a tots aquells que formen part d'aquest assoliment.
