Comprovat: Aquest és el trucàs que millorarà la pensió de milers d'espanyols
Existeix la possibilitat d’afegir més anys de cotització a la vida laboral, i molts treballadors ja ho estan aprofitant
I si et diguessin que existeix un tràmit senzill que podria millorar significativament la teva pensió? És una cosa que molts desconeixen, però pot marcar la diferència entre jubilar-te amb una pensió justa o fer-ho amb penalitzacions.
Aquesta oportunitat no només existeix, sinó que ja està a l'abast de milers d'espanyols que han estat becaris o han participat en pràctiques formatives. El millor de tot és que aquest truc legal pot transformar períodes sense cotitzar en anys vàlids per a la Seguretat Social.
Les futures pensions ho agrairan
Durant anys, moltes persones van fer pràctiques universitàries, d'investigació o de formació sense estar donades d'alta a la Seguretat Social. Això ha deixat buits en els seus historials laborals que, fins fa poc, semblaven impossibles de corregir.
Tanmateix, ara, gràcies a un conveni especial de la Seguretat Social, és possible recuperar fins a cinc anys de cotització per aquestes pràctiques no remunerades o no reconegudes oficialment.
Aquest conveni permet als antics becaris regularitzar fins a 1.825 dies de pràctiques formatives que no computaven anteriorment, tot amb l'objectiu de millorar la seva futura pensió, assolir el mínim de cotització per accedir a prestacions i fins i tot avançar l'edat de jubilació sense patir penalitzacions.
És una mesura que pot beneficiar universitaris, investigadors i altres perfils que van fer la seva etapa formativa abans de certs terminis clau. Concretament, poden acollir-se a aquest conveni especial aquelles persones que van fer pràctiques no remunerades abans de l'1 de gener de 2024, però també els que van completar pràctiques remunerades abans de l'1 de novembre de 2011.
De la mateixa manera, podran acollir-s'hi els que van participar en programes de formació investigadora predoctorals sense alta a la Seguretat Social abans del 4 de febrer de 2006.
És important tenir en compte que no poden acollir-s'hi aquells que ja reben una pensió de jubilació o incapacitat permanent, excepte casos molt específics. A més, la normativa permet sumar altres períodes com dies per maternitat no cotitzada o el servei militar, ampliant encara més les possibilitats de millorar l'historial de cotització.
Aquest tràmit es pot fer fins al 2028
El tràmit es pot fer fins al 31 de desembre de 2028, i hi ha dues formes de fer-ho: ja sigui presencialment a les oficines de la Seguretat Social o a través de la seu electrònica amb certificat digital o sistema Cl@ve. Això sí, serà necessari presentar documentació que acrediti les pràctiques, com convenis de col·laboració, certificats acadèmics o diplomes.
Quant al cost, es calcula prenent com a referència la base mínima del Grup 7 del Règim General de l'any en què es van fer les pràctiques. Sobre aquesta base s'aplica un tipus del 28,30% i es redueix amb un coeficient de 0,77, cosa que fa que l'import sigui més assequible. El pagament pot fer-se en un sol termini o de manera fraccionada fins a 84 mensualitats.
