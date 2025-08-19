Logo e-noticies.cat
Comprovat: el truc perquè la teva pensió no pateixi una retallada abans de jubilar-te

Les persones que tinguin previst retirar-se laboralment properament han de tenir en compte això abans de fer res

Iván García

Estàs pensant a jubilar-te aviat i et preocupa que la teva pensió es vegi reduïda? És una cosa lògica. El cert és que molts, especialment aquells que han de deixar de treballar abans d’hora per causes alienes a la seva voluntat, desconeixen un recurs poc difós. I que és possible suavitzar l’impacte d’una jubilació anticipada.

Existeix un truc legal que pot ajudar-te a millorar la teva pensió i evitar retallades massa agressives. El millor de tot és que ja està contemplat per la Seguretat Social.

A Espanya, els treballadors acomiadats de manera involuntària tenen l’opció d’accedir a la jubilació anticipada no voluntària. És fins a quatre anys abans d’assolir l’edat ordinària de jubilació. Aquesta mesura es va crear per protegir aquells que, a prop del final de la seva vida laboral, es queden sense feina i sense possibilitats reals de recol·locació.

Però aquesta possibilitat té un cost. En concret, una penalització permanent en la pensió, que depèn tant del temps d’avançament com del total d’anys cotitzats.

La pensió es pot veure molt afectada

Si un treballador amb 38 anys i 6 mesos de cotització decideix jubilar-se anticipadament als 62 anys, se li aplicarà una penalització del 30% sobre la seva pensió. En canvi, si ha cotitzat més de 44 anys i 6 mesos, la reducció serà menor, d’aproximadament el 24%. Això pot marcar una diferència econòmica considerable, ja que la pensió resultant serà la que cobri de per vida.

Aquí és on entra en joc el truc poc conegut: les cotitzacions a l’ombra. Aquest recurs permet, de manera legal i reconeguda per la Llei General de la Seguretat Social, ‘sumar’ anys de cotització que en realitat no s’han treballat.

Es tracta d’un mecanisme que no afecta la base reguladora. És a dir, no millora directament el càlcul econòmic de la pensió. Però sí que es té en compte a l’hora de determinar quants anys ha cotitzat una persona en total i quina seria la seva edat ‘virtual’ de jubilació.

En paraules simples, si una persona es jubila anticipadament, es pot considerar a efectes de jubilació que va continuar cotitzant fins a assolir l’edat legal ordinària. Aquesta ficció legal permet que molts treballadors es beneficiïn de coeficients reductors menys severs. O, en alguns casos, fins i tot que no se’ls apliqui cap.

Així, encara que hagin deixat de treballar, se’ls reconeix com si haguessin continuat actius laboralment durant aquest període.

Un respir per al treballador

La Seguretat Social ho explica clarament. A efectes de determinar l’edat legal de jubilació en aquests casos, cal tenir-ho en compte. Es prendrà com a referència l’edat que hauria correspost al treballador si hagués continuat cotitzant fins al moment en què assolís l’edat ordinària.

Això millora significativament les condicions de la jubilació anticipada. Alfonso Muñoz Cuenca, funcionari de la Seguretat Social i expert en aquests temes, ho detalla en diversos dels seus vídeos informatius. Aquestes "cotitzacions a l’ombra" permeten que un treballador acomiadat, que està a l’atur, pugui accedir a la jubilació anticipada sense ser tan penalitzat.

