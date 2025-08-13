Aplaudiment majúscul al Banco Santander després de confirmar això: salva a molts
Banc Santander dona un cop de mà a aquells clients que necessiten un extra a final de mes: molts ho celebren
Banco Santander ha confirmat una gran notícia que arriba com un salvavides per a clients que passen dificultats econòmiques. Es tracta d'una ajuda àgil, accessible i feta a mida per a qui ho passa pitjor a final de mes.
El Préstec Avançament Nòmina és un avançament del teu sou ideat per alleujar aquells dies en què els diners no arriben. Pots rebre fins a dues nòmines netes, amb un límit màxim de 9.000 €. Si ja estàs en dificultats econòmiques, aquesta pot ser la millor solució per seguir endavant sense desesperar-te.
Banco Santander dona el 'do de pit': milers de clients respiren amb aquest préstec
Quant als requisits, el banc exigeix ser client i tenir vinculada la teva nòmina (o pensió) a Santander. La nòmina ha de ser d'almenys 600 €, encara que si es tracta d'una pensió no s'exigeix mínim.
L'edat mínima per sol·licitar-lo és de 18 anys, n'hi ha prou amb ser client amb nòmina domiciliada i complir els criteris de risc del banc. Molts clients alleujats valoren aquest avançament perquè el TIN és del 0 %: no hi ha interessos nominals. Però no és gratuït del tot: s'aplica una comissió d'obertura, que varia segons el termini de devolució escollit.
Els clients de Banco Santander estan més que satisfets
Si ho tornes en 1–3 mesos, la comissió és de l'1,5 %; en 4–6 mesos, 2,5 %; entre 7–9 mesos, 3 %; i si optes per 10–12 mesos, puja al 4 %. La TAE, que sí inclou costos reals, comença al voltant del 7,61 % i pot arribar fins al 9,50 %, segons el termini.
El termini de devolució ofereix flexibilitat: el pots tornar còmodament entre 1 i 12 mesos. Aquesta adaptabilitat és clau per a molts que busquen compromís total, sense lligams llargs ni burocràcies.
Banco Santander reforça la seva aposta per aquest producte vital
Santander destaca que aquest producte està pensat “per a les teves petites despeses o imprevistos” i ressalta la seva facilitat de gestió: pots comprovar si tens l'avançament preconcedit des de l'app o la banca en línia i sol·licitar-lo sense moure't de casa. El banc també subratlla el compromís total amb els clients alleujats, oferint una resposta ràpida i una solució real en moments de dificultat.
El Préstec Avançament Nòmina del Banco Santander és una millor solució per a qui necessita liquiditat urgent. Amb TIN 0 %, terminis flexibles entre 1 i 12 mesos, comissió que depèn del termini, i fins a 9.000 € disponibles, aquest producte reflecteix el compromís del banc amb els seus clients en situacions difícils.
