Home somrient amb polzes cap amunt davant d'una sucursal del banc Santander.
Banco Santander coneix molt bé els seus clients | Camara Google Maps, Dean Drobot, e-Notícies
ECONOMIA

Aplaudiment majúscul al Banco Santander després de confirmar això: salva a molts

Banc Santander dona un cop de mà a aquells clients que necessiten un extra a final de mes: molts ho celebren

per

Miguel Cuartas Ortego

Banco Santander ha confirmat una gran notícia que arriba com un salvavides per a clients que passen dificultats econòmiques. Es tracta d'una ajuda àgil, accessible i feta a mida per a qui ho passa pitjor a final de mes. 

El Préstec Avançament Nòmina és un avançament del teu sou ideat per alleujar aquells dies en què els diners no arriben. Pots rebre fins a dues nòmines netes, amb un límit màxim de 9.000 €. Si ja estàs en dificultats econòmiques, aquesta pot ser la millor solució per seguir endavant sense desesperar-te.

Banco Santander dona el 'do de pit': milers de clients respiren amb aquest préstec

Quant als requisits, el banc exigeix ser client i tenir vinculada la teva nòmina (o pensió) a Santander. La nòmina ha de ser d'almenys 600 €, encara que si es tracta d'una pensió no s'exigeix mínim.

Una dona somrient usant el telèfon mòbil davant d'una sucursal del banc Santander.

El Préstec Avançament Nòmina de Santander és ideal | Camara e-noticies.cat, Banco Santander, WorkingFromHome de Winnie Bruce

L'edat mínima per sol·licitar-lo és de 18 anys, n'hi ha prou amb ser client amb nòmina domiciliada i complir els criteris de risc del banc. Molts clients alleujats valoren aquest avançament perquè el TIN és del 0 %: no hi ha interessos nominals. Però no és gratuït del tot: s'aplica una comissió d'obertura, que varia segons el termini de devolució escollit.

Els clients de Banco Santander estan més que satisfets

Si ho tornes en 1–3 mesos, la comissió és de l'1,5 %; en 4–6 mesos, 2,5 %; entre 7–9 mesos, 3 %; i si optes per 10–12 mesos, puja al 4 %. La TAE, que sí inclou costos reals, comença al voltant del 7,61 % i pot arribar fins al 9,50 %, segons el termini.

El termini de devolució ofereix flexibilitat: el pots tornar còmodament entre 1 i 12 mesos. Aquesta adaptabilitat és clau per a molts que busquen compromís total, sense lligams llargs ni burocràcies.

Una dona amb ulleres vermelles i vestit vermell sosté un ordinador portàtil i assenyala cap al logotip de Santander en un entorn modern doficina.

Ja no patiràs més a final de mes | Camara Google Maps, Masson, Banco Santander

Banco Santander reforça la seva aposta per aquest producte vital

Santander destaca que aquest producte està pensat “per a les teves petites despeses o imprevistos” i ressalta la seva facilitat de gestió: pots comprovar si tens l'avançament preconcedit des de l'app o la banca en línia i sol·licitar-lo sense moure't de casa. El banc també subratlla el compromís total amb els clients alleujats, oferint una resposta ràpida i una solució real en moments de dificultat.

El Préstec Avançament Nòmina del Banco Santander és una millor solució per a qui necessita liquiditat urgent. Amb TIN 0 %, terminis flexibles entre 1 i 12 mesos, comissió que depèn del termini, i fins a 9.000 € disponibles, aquest producte reflecteix el compromís del banc amb els seus clients en situacions difícils.

