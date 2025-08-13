Logo e-noticies.cat
Avís de BBVA a milers de clients: està a les teves mans, fes-ho ja o te'n penediràs

BBVA fa aquest gest a uns clients que tindran la sort d'estalviar com mai abans ho havien fet: et compensa

Miguel Cuartas Ortego

BBVA ha confirmat que un compte que agrada molt als seus clients, milions d'ells ja la valoren com el millor compte gratuït del moment. Que t'ho expliquin altres no n'hi ha prou: està a les teves mans obrir-la, fes-ho ja o te'n penediràs per a tota la vida.

El Compte Online Sense Comissions de BBVA no cobra ni comissions de manteniment ni d'administració, ni requereix domiciliar la nòmina o rebuts. Pots obrir-la 100 % en línia i gestionar-la des de l'app o el web sense papers ni condicions rígides. I a més inclou la Targeta Aqua de dèbit totalment gratis, és el millor compte per a qui no vol pagar res.

El motiu pel qual hauries d'obrir ja aquest compte de BBVA

La veritat és que la seva obertura és molt senzilla. Pots fer-ho des de casa gràcies a l'alta immediata, en menys de 10 minuts, simplement amb el teu DNI o NIE i el teu mòbil.

Una dona amb cabell curt i canós, usant ulleres i una samarreta vermella, està somrient i aixecant els punys davant d'una sucursal del banc BBVA.

Hi ha diversos motius pels quals hauries de fer cas a BBVA | Camara Getty Images, Google Maps

A més, fent servir el codi PLAN760 pots aconseguir fins a 760 € en un any. I tot si domicilies la teva nòmina (d'almenys 800 €), pagues rebuts, fas servir Bizum i la targeta Aqua, sense permanència, sense compromís i sense condicions extra.

BBVA és una ganga per al client

A més de no pagar res en comissions, BBVA t'ofereix avantatges que altres bancs no donen tan clarament. Pots canviar de banc i BBVA gestionarà les teves domiciliacions i saldo per tu, una cosa molt pràctica per a qui no vol embolics.

També gaudiràs de transferències nacionals i internacionals dins de la UE sense cost. També tindràs retirades gratuïtes en més de 4.500 caixers BBVA, i eines digitals com encendre/apagar la targeta, estalvi i Bizum sense sortir de l'app.

Dona sorpresa mirant el telèfon mòbil al costat del logo de BBVA.

No esperis més i obre-la ja | Camara Getty Images, Google Maps

Què en pensen els clients? La seva satisfacció és òbvia

El grau de satisfacció és alt. Usuaris defensen aquest compte perquè permet operar sense comissions ni lletra petita, i destaquen la facilitat digital i la tranquil·litat de no tenir càrrecs ocults. Alguns fins i tot anomenen aquesta iniciativa “un gest de BBVA” cap als clients, que agraeixen l'enfocament centrat en les seves necessitats.

BBVA diu, amb simpatia i sense altisonància, que el compte “costa zero venir”, et posa la targeta i el compte actives a l'instant, i et dona més si la fas servir com sempre faries. És aquest gest que fa que milers d'espanyols se sentin ben tractats.

