Canvi de plans amb les pensions: milers d'espanyols ja s'estan posant en el pitjor

Des de fa anys, el debat sobre el futur de les pensions a Espanya ha estat present a moltes llars. Però aquest mes d’agost ha portat quelcom més que rumors o previsions. Ha arribat una realitat concreta que podria afectar de manera directa milers de treballadors i jubilats.

A partir d’ara, molts estan revisant el seu historial laboral amb preocupació. I és que un simple descuit del passat pot traduir-se en una pèrdua econòmica considerable.

L’1 d’agost de 2025 ha marcat un abans i un després per a qui rep o espera rebre una pensió contributiva. La Seguretat Social ha posat en marxa una modificació que introdueix criteris més exigents a l’hora de calcular les pensions. A partir d’aquest moment, només es tindran en compte els anys en què les cotitzacions s’hagin fet correctament i dins del termini establert.

En altres paraules, si durant algun període no es van abonar les quotes a temps, aquest temps podria deixar de comptar en el càlcul final de la pensió.

Un problema que esquitxa molts jubilats

Això suposa un veritable maldecap per a molts. Per exemple, un treballador autònom que hagi cotitzat durant 34 anys, però amb dos d’aquests anys pagats fora de termini, ho notarà. Veurà com aquests dos exercicis no es reconeixen, indica El Mundo.

El resultat és que només comptarà amb 32 anys de cotització, cosa que pot suposar una diferència mensual de fins a 200 euros en la pensió. El que abans era una omissió menor, ara pot convertir-se en una pèrdua significativa.

La modificació de l’article 144 de la Llei General de la Seguretat Social deixa poc marge a la interpretació. Només es validaran aquells anys en què les quotes s’hagin pagat correctament i en el termini degut.

Aquesta mesura, que fins ara no existia amb tanta fermesa, ja està generant preocupació entre els futurs pensionistes. Especialment entre els autònoms i aquells amb historials laborals més irregulars.

Com evitar aquestes irregularitats

Però no tot està perdut. La mateixa Seguretat Social ha indicat els passos que han de seguir qui vulgui evitar errors i ensurts amb la seva pensió. El primer és sol·licitar l’informe de vida laboral.

En aquest document es pot comprovar si tots els períodes estan correctament registrats i si les bases de cotització són correctes. Si es detecta alguna irregularitat, és fonamental corregir-la com més aviat millor. Un simple error administratiu pot suposar una diferència notable en el que es rebrà cada mes.

La recomanació per a qualsevol treballador, especialment a mesura que s’acosta l’edat de jubilació, és clara. Revisar amb deteniment el seu historial de cotització i assegurar-se que tot estigui en regla. La nova normativa no deixa lloc a errors, i el que abans es podia passar per alt, ara pot sortir car.