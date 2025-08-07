Comprovat: l’últim proposat sobre les pensions no agrada i molts així ho confirmen
La majoria de jubilats espanyols rebutja una mesura plantejada pel Govern i així ho fan saber
Una nova proposta sobre les pensions està generant molt debat a Espanya. El que, en principi, semblava una mesura amb potencial per millorar la vida dels jubilats, no ha convençut la majoria. Segons una enquesta recent, una gran part dels espanyols no està d'acord amb aquesta idea.
El malestar és notable, i els resultats de l'estudi ho confirmen amb claredat. La iniciativa en qüestió proposa permetre que els jubilats puguin treballar i, al mateix temps, continuar cobrant la seva pensió. Però, lluny de rebre suport generalitzat, la reacció ha estat negativa.
El 75% de les persones ja jubilades no es mostra a favor d'aquesta possibilitat. Així ho assenyala el V Baròmetre del Consumidor Sènior, elaborat pel Centre d'Investigació Ageingnomics de la Fundació Mapfre.
Només la pensió quan arribi l'edat de jubilació
Aquest estudi, basat en una mostra de més de 2.200 persones majors de 55 anys que resideixen a Espanya, també revela altres dades. Per exemple, fins i tot entre aquells que encara estan en actiu, només un 38% veuria amb bons ulls combinar feina i pensió en arribar a la jubilació. És a dir, la majoria no està disposada a continuar treballant més enllà de la retirada, ni tan sols si pogués continuar rebent la seva pensió.
L'enquesta també mostra dades interessants sobre l'edat de jubilació desitjada. Entre els treballadors en actiu, el 44% voldria jubilar-se abans dels 65 anys. Tanmateix, l'edat mitjana estimada en què creuen que podran deixar de treballar se situa als 66,3 anys.
Entre els ja jubilats, el 46% hauria preferit retirar-se abans dels 65, i un 39% just amb aquesta edat. Això indica una tendència clara: molts espanyols voldrien jubilar-se abans, però assumeixen que això no sempre és possible.
Un altre aspecte analitzat a l'estudi és la preferència per feines menys exigents en els darrers anys de vida laboral. Només un 31% estaria disposat a treballar menys hores o en feines més tranquil·les, encara que això signifiqués guanyar menys diners. En canvi, un 47% s'oposa clarament a aquesta idea, i el 22% no té una opinió definida al respecte.
L'informe també posa de relleu un problema social preocupant: la discriminació per edat. Entre les persones de 55 a 59 anys, el 32% diu haver patit un tracte discriminatori en buscar feina, accedir a serveis mèdics o contractar productes bancaris. Al grup de 60 a 64 anys, aquest percentatge baixa al 23%, però continua sent significatiu.
