El darrer avís del Banco Santander fa tremolar més d’un: ves amb compte
L'última alerta del Banco Santander va directament als seus clients: si et passa això amb la teva targeta de crèdit o dèbit, molt de compte i actua amb rapidesa. El banc llança un missatge rotund que hem de seguir al peu de la lletra pel nostre bé.
El banc deixa clar que hi ha dues opcions principals si et roben o perds la teva targeta: pots bloquejar temporalment la targeta si creus que la pots recuperar, o cancel·lar-la completament i demanar-ne una de nova si estàs segur que no apareixerà. Aquesta és l'elecció clau entre dues opcions principals, que et dona el control segons la gravetat de la situació.
Si perds o et roben la targeta, actua ràpid: Banco Santander és ferm
Santander ofereix tres formes senzilles d'actuar en cas de pèrdua o robatori: una és el telèfon gratuït 24 hores, 900 81 13 81, disponible tot el dia. Allà pots bloquejar o cancel·lar la teva targeta de manera immediata.
Des de la web de Banco Santander, accedint a la teva banca en línia amb el teu DNI i clau. Al menú selecciones la teva targeta i tries “Bloquejar targeta”, marcant el motiu com “pèrdua/robatori” o “deteriorament”, i dones continuar.
Des de l'app Santander al teu mòbil, entra a la teva àrea personal, selecciona la targeta i prem “Bloquejar targeta”. Després indiques el motiu i confirmes. A més, l'app permet xatejar amb atenció en temps real si necessites ajuda.
El compromís de Banco Santander amb la seguretat del client és total
El compromís del banc és molt clar. Santander es compromet a emetre una nova targeta ràpidament si la cancel·les, o a permetre't desbloquejar-la si la trobes en cas de bloqueig temporal. Així minimitza els inconvenients i accelera la protecció del teu compte.
L'entitat també recalca el seu compromís amb la seguretat del client. D'una banda, reforcen la protecció amb sistemes avançats com l'autenticació biomètrica Santander Key, que obliga a validar cada operació amb empremta o reconeixement facial. D'altra banda, mantenen campanyes per prevenir fraus com el smishing, recordant que mai no sol·liciten contrasenyes o codis per SMS.
Així redueixes riscos i el banc compleix amb la seva part
El missatge final és contundent: molt de compte si creus que has perdut o t'han robat la targeta. El banc insisteix que qualsevol de les dues opcions principals, bloquejar o cancel·lar, s'han de fer de seguida.
No deixis passar ni un minut. Actua ràpid, sigui per telèfon, app o web. Així redueixes riscos i el banc compleix amb la seva part: protegir els teus diners, ajudar-te a recuperar el control, i enviar-te tan aviat com sigui possible una targeta nova si cal.
