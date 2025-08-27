Anunci oficial de CaixaBank: arriba més lluny que ningú i rep l'aplaudiment de molts
CaixaBank s'implica en l'educació financera dels més joves i ho fa mitjançant una formació específica
Milers de joves a Andalusia han viscut una experiència educativa que podria marcar un abans i un després en el seu futur. Un anunci recent de CaixaBank ha despertat l'admiració de moltes famílies, docents i experts en educació financera. L'entitat, juntament amb altres institucions, ha impulsat una iniciativa que ja està donant fruits a les aules.
I no es tracta d'un simple curs. És una formació pràctica que ha arribat a milers d'estudiants just en una etapa clau de les seves vides.
El programa, desenvolupat amb el suport de la Junta d'Andalusia i l'Institut d'Estudis Financers (IEF), ha ofert tallers. En concret de formació en finances personals, a més de 13.500 alumnes de 4t d'ESO a tota la comunitat andalusa. En total, s'han realitzat 546 tallers en 120 centres educatius, i la formació ha estat a càrrec de 110 voluntaris del programa Voluntariat CaixaBank.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és clar: ajudar els joves a entendre com gestionar millor els seus diners. Saber fer un pressupost, entendre el concepte de deute, conèixer com funcionen les inversions o aprendre a prendre decisions financeres són algunes de les competències que es van treballar. Tot plegat amb un enfocament adaptat a la seva edat i amb recursos pensats especialment per a estudiants de secundària.
CaixaBank ajuda els joves amb les seves finances
La formació s'ha dividit en quatre blocs temàtics. Com administrar els diners, què significa endeutar-se de manera responsable, en què consisteix una inversió intel·ligent i com prendre decisions financeres d'acord amb els objectius. L'enfocament ha estat molt pràctic i proper, buscant que els joves vegin les finances no com quelcom aliè, sinó com a part del seu dia a dia.
Aquesta acció no s'ha limitat només a Andalusia. A escala estatal, durant aquest curs escolar s'han impartit 1.366 tallers en 273 centres de deu comunitats autònomes. Han arribat a un total de 32.800 estudiants gràcies a la feina de 222 voluntaris de CaixaBank.
A més, com a part del programa, s'ha celebrat una nova edició del Concurs Nacional d'Infografies. Allà els mateixos alumnes apliquen el que han après per explicar conceptes financers de manera creativa. Enguany, el segon premi ha estat per al Centre Sagrada Família Úbeda de Jaén, cosa que demostra el gran nivell dels participants andalusos.
CaixaBank demostra la seva implicació amb l'educació financera
L'IEF, amb més de 35 anys d'experiència en formació financera, ha estat una peça clau en el desenvolupament del programa. No només ha format els voluntaris, sinó que també ha dissenyat els continguts educatius i les metodologies emprades. La institució col·labora activament amb el Banc d'Espanya, la CNMV i diversos organismes europeus per millorar l'educació financera.
Per la seva banda, CaixaBank, com a entitat compromesa amb la societat, integra aquest tipus d'iniciatives dins del seu model de banca sostenible. A través d'accions com aquesta, l'entitat vol continuar reforçant la seva aposta per una formació financera accessible i de qualitat per a tothom. També col·labora activament amb el Programa Funcas d'Estímul de l'Educació Financera.
Més notícies: