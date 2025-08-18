Demostrat: BBVA fa màgia per alegria dels seus clients, atent si utilitzes targeta
BBVA allarga la mà als seus clients amb aquest anunci sobre la seva nova app mòbil: no pot ser més senzill
BBVA ha llançat una novetat important que sembla treta d’un altre món. Si et passa un problema amb la teva targeta aquest estiu, o en qualsevol moment de l’any, no has d’esperar ni un sol dia.
Amb la nova app de BBVA pots sol·licitar una nova targeta en segons, de manera increïble i sense complicacions. És una cosa digna de l’aplaudiment unànime. L’entitat ha renovat completament la seva app, i no només per estètica.
Si perds la teva targeta BBVA, mantén la calma: entra a l’app i veuràs
BBVA sap el que fa. Aquesta app és fins a sis vegades més ràpida, permet accedir a les teves targetes i enviar Bizum des de la primera pantalla, i substitueix els menús per accessos directes adaptats a tu i als teus hàbits.
A més, integra l’assistent amb IA Blue, que respon en llenguatge natural, i un coach financer que et suggereix plans d’estalvi fets a mida. Si has perdut o et roben la targeta, ara pots reportar-ho des de l’app amb frases simples, i el sistema pot bloquejar-la a l’instant o fins i tot apagar-la temporalment.
A partir d’aquí, sol·licitar-ne una altra és senzill: entres a l’aplicació, i des de la pantalla inicial amb les teves targetes ja visibles, pots demanar una nova targeta de seguida. Encara que els detalls exactes del procés (per exemple, el cost o el temps exacte d’entrega) poden variar, l’accés és àgil i sense friccions.
BBVA ho ha canviat tot
Perquè volia oferir una experiència bancària d’un altre món, centrada en el client, amb tecnologia increïble. El salt tecnològic va marcar un abans i un després: han apostat per IA, personalització automàtica, identitat visual nova, i una app tan ràpida que s’obre en només un segon i mig. Tot està pensat perquè no perdis temps ni un segon.
BBVA treu pit de la seva nova app: tots els seus clients al·lucinen
BBVA presumeix d’una perspectiva del client molt radical. El conseller delegat, Onur Genç, ha destacat que aquesta app és un exemple clar d’escoltar l’usuari i adaptar-ho tot a les seves necessitats. Tanmateix, com en tot canvi gran, no tothom ho accepta amb els braços oberts.
Alguns usuaris han expressat la seva confusió a les xarxes socials: el nou disseny de vegades desconcerta, especialment perquè reubica funcions clàssiques, encara que es pot reorganitzar al gust del client. El procés és tan fluid que sembla màgia i ho han fet perquè volien una experiència bancària més personal, segura, intel·ligent i ràpida.
