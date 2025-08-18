Logo e-noticies.cat
Una dona somrient amb cabells llargs i lacio assenyala amb el dit índex cap al rètol d'una sucursal de BBVA.
BBVA sap molt bé com tranquil·litzar els seus clients | Camara Lifestock, BBVA
ECONOMIA

Demostrat: BBVA fa màgia per alegria dels seus clients, atent si utilitzes targeta

BBVA allarga la mà als seus clients amb aquest anunci sobre la seva nova app mòbil: no pot ser més senzill

per

Miguel Cuartas Ortego

BBVA ha llançat una novetat important que sembla treta d’un altre món. Si et passa un problema amb la teva targeta aquest estiu, o en qualsevol moment de l’any, no has d’esperar ni un sol dia.

Amb la nova app de BBVA pots sol·licitar una nova targeta en segons, de manera increïble i sense complicacions. És una cosa digna de l’aplaudiment unànime. L’entitat ha renovat completament la seva app, i no només per estètica.

Si perds la teva targeta BBVA, mantén la calma: entra a l’app i veuràs

BBVA sap el que fa. Aquesta app és fins a sis vegades més ràpida, permet accedir a les teves targetes i enviar Bizum des de la primera pantalla, i substitueix els menús per accessos directes adaptats a tu i als teus hàbits.

Un home gran amb camisa a quadres blaus i ulleres observa sorprès el telèfon mòbil davant d'una sucursal del banc BBVA.

No et posis nerviós, BBVA és aquí per ajudar-te | Camara Google Maps, e-noticies.cat, Prostock-studio

A més, integra l’assistent amb IA Blue, que respon en llenguatge natural, i un coach financer que et suggereix plans d’estalvi fets a mida. Si has perdut o et roben la targeta, ara pots reportar-ho des de l’app amb frases simples, i el sistema pot bloquejar-la a l’instant o fins i tot apagar-la temporalment.

A partir d’aquí, sol·licitar-ne una altra és senzill: entres a l’aplicació, i des de la pantalla inicial amb les teves targetes ja visibles, pots demanar una nova targeta de seguida. Encara que els detalls exactes del procés (per exemple, el cost o el temps exacte d’entrega) poden variar, l’accés és àgil i sense friccions.

BBVA ho ha canviat tot

Perquè volia oferir una experiència bancària d’un altre món, centrada en el client, amb tecnologia increïble. El salt tecnològic va marcar un abans i un després: han apostat per IA, personalització automàtica, identitat visual nova, i una app tan ràpida que s’obre en només un segon i mig. Tot està pensat perquè no perdis temps ni un segon.

Dues persones somrients fent el gest de “OK” davant d'una sucursal del banc BBVA.

Veureu com de ràpid podeu sol·licitar i obtenir la vostra nova targeta | Camara Google Maps, Dean Drobot

BBVA treu pit de la seva nova app: tots els seus clients al·lucinen

BBVA presumeix d’una perspectiva del client molt radical. El conseller delegat, Onur Genç, ha destacat que aquesta app és un exemple clar d’escoltar l’usuari i adaptar-ho tot a les seves necessitats. Tanmateix, com en tot canvi gran, no tothom ho accepta amb els braços oberts.

Alguns usuaris han expressat la seva confusió a les xarxes socials: el nou disseny de vegades desconcerta, especialment perquè reubica funcions clàssiques, encara que es pot reorganitzar al gust del client. El procés és tan fluid que sembla màgia i ho han fet perquè volien una experiència bancària més personal, segura, intel·ligent i ràpida. 

