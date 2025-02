Adeu dubtes: Hisenda ho elimina per fi i facilita la vida a aquests espanyols

Des del 3 de febrer de 2025, Hisenda ha eliminat el model 037, una mesura que busca simplificar i modernitzar els tràmits fiscals per als autònoms a Espanya. A partir d'aquesta data, tots els treballadors per compte propi hauran d'utilitzar exclusivament el model 036 per gestionar altes, modificacions o baixes en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.

Novetat important d'Hisenda: adeu al model 037 per als autònoms

El model 037, introduït el 2007, oferia una versió simplificada del Model 036. Estava destinat a autònoms que complien certs requisits, com ser persones físiques residents a Espanya i no realitzar operacions fora del territori nacional. Aquest formulari permetia realitzar tràmits d'alta, modificació i baixa en el cens de manera més senzilla i ràpida.

No obstant això, amb l'avanç de la digitalització i la millora dels serveis d'assistència al contribuent, Hisenda ha considerat que el model 037 no és necessari. Les noves eines tecnològiques permeten que la simplificació que oferia el Model 037 es pugui traslladar al 036, facilitant el seu ús als contribuents.

Què és el model 036 i per a què serveix

El model 036 és una declaració censal que han de presentar els autònoms per donar-se d'alta, modificar dades o donar-se de baixa en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors. Encara que és més extens que el 037, inclou apartats detallats que permeten a Hisenda obtenir tota la informació necessària sobre l'activitat econòmica del contribuent.

La decisió d'eliminar el model 037 respon a la intenció d'unificar i simplificar els tràmits administratius, reduint la càrrega burocràtica per als autònoms. Amb les millores en els programes d'ajuda i les eines d'assistència censal, s'espera que la transició a l'ús exclusiu del 036 sigui senzilla i beneficiosa per als autònoms.

Hisenda assegura que facilitarà la complimentació del Model 036

La reacció entre els autònoms ha estat variada. Alguns valoren positivament la simplificació i modernització dels tràmits, mentre que altres expressen preocupació per la possible complexitat afegida en haver d'utilitzar un model més extens.

No obstant això, Hisenda assegura que les eines d'assistència disponibles facilitaran la complimentació del model 036, fent el procés més accessible per a tothom. Amb tot, els autònoms hauran d'utilitzar exclusivament el 036 per realitzar tràmits d'alta, modificació o baixa en el cens d'Hisenda.

Aquesta mesura busca simplificar i modernitzar els procediments administratius. Aprofitant els avantatges de la digitalització i les noves eines d'assistència al contribuent.