L'últim de BBVA interessa a milers d'espanyols: així de senzill i a partir d'avui

BBVA ha llançat una nova iniciativa que facilita als clients canviar-se des d'un altre banc i gestionar els seus rebuts de manera més senzilla. Aquesta novetat està disponible tant al web com a l'app de BBVA, oferint una experiència més còmoda i eficient.

BBVA no vol embolics amb els nous clients: porta els teus rebuts fàcilment

Una de les principals preocupacions en canviar de banc és la gestió dels rebuts domiciliats. BBVA ofereix una solució senzilla a través del seu servei "Porta els teus rebuts". Aquest servei permet transferir automàticament els rebuts de serveis com gas, llum, telèfon o internet des del teu antic banc al teu nou compte a BBVA.

Per utilitzar-lo, només necessites proporcionar algun dels teus rebuts actuals, i BBVA s'encarrega de la resta. Per activar l'opció "Porta els teus rebuts", segueix aquests passos. Accedeix a l'app o web de BBVA: Entra amb les teves credencials, selecciona "Porta els teus rebuts".

Al menú principal, busca aquesta opció i introdueix les dades del rebut, proporcionant la informació d'algun dels teus rebuts actuals. Confirma la transferència i BBVA gestionarà el canvi dels teus rebuts al nou banc. Aquest procés és ràpid i segur, garantint que els teus pagaments es realitzin sense inconvenients.

Altres facilitats en canviar d'entitat amb BBVA

A més de la promoció econòmica i la gestió de rebuts, BBVA ofereix altres avantatges en canviar de banc. Aquestes facilitats fan que canviar de banc a BBVA sigui una opció atractiva i convenient per a milers d'espanyols.

Assessorament personalitzat: BBVA compta amb un equip d'experts que et guiaran en tot el procés de canvi de banc, assegurant una transició sense problemes.

Eines digitals avançades: L'app i el web de BBVA estan dissenyats per oferir una experiència intuïtiva i segura. Permetent-te gestionar les teves finances des de qualsevol lloc.

Sense comissions: El Compte Online Sense Comissions de BBVA no té comissions de manteniment ni d'administració, cosa que et permet estalviar diners cada mes.

Per si fos poc, BBVA ha introduït una promoció atractiva per a aquells que decideixin canviar-se des d'un altre banc. Obrint un Compte Online Sense Comissions i domiciliar una nòmina o pensió de 800 euros durant un any, els nous clients poden rebre fins a 720 euros d'estalvi el primer any.

Això s'aconsegueix mitjançant una devolució mensual de 60 euros durant 12 mesos. A més, el compte no té comissions ni requisits addicionals.