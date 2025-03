Sorpresa majúscula d'Hisenda a aquests espanyols: per fi, falten molt pocs dies

La Hisenda Foral de Bizkaia ha anunciat importants novetats per a la pròxima campanya de la Declaració de la Renda 2025 a Euskadi. Entre elles, destaca una mesura que busca millorar l'atenció al contribuent: tornaran les trucades no contestades durant la campanya.

Atent a això d'Hisenda a Bizkaia: tornarà les trucades no contestades

Durant la campanya de la Renda 2025, Hisenda implementarà un sistema per tornar les trucades que no hagin estat ateses. Aquesta iniciativa té com a objectiu garantir que cap contribuent es quedi sense resposta a les seves consultes o sol·licituds d'informació.

Segons va explicar la diputada d'Hisenda i Finances de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, "volem assegurar-nos que tots els ciutadans rebin l'atenció que mereixen. Fins i tot si no podem atendre la seva trucada en el moment".

Raons darrere de la mesura d'Hisenda

La decisió d'implementar aquesta mesura respon a la necessitat de millorar l'eficiència i qualitat del servei d'atenció al contribuent. En campanyes anteriors, es van registrar queixes per la dificultat per comunicar-se amb Hisenda a causa de l'alt volum de trucades.

Amb la devolució de trucades no contestades, es busca reduir la frustració dels contribuents i agilitzar la resolució dels seus dubtes o problemes relacionats amb la Declaració. Per dur a terme aquesta mesura, Hisenda comptarà amb un equip de 200 persones dedicades exclusivament a l'atenció telefònica durant la campanya.

Això permetrà atendre un major nombre de trucades i garantir que les devolucions de trucades es realitzin eficientment i en el menor temps possible. Berrojalbiz va destacar que "amb aquest equip ampliat, esperem millorar significativament l'experiència dels contribuents al comunicar-se amb nosaltres".

Altres mesures implementades en la campanya de la Renda 2025

A partir d'aquesta campanya, els contribuents hauran de presentar de forma expressa la seva declaració per rebre devolucions superiors a 300 euros. Aquesta mesura busca evitar que quedin devolucions pendents per falta de confirmació. Estaran exempts d'aquesta obligació els majors de 65 anys i aquells amb devolucions inferiors a 300 euros.

Es permetrà als contribuents modificar la seva declaració inicial en un termini de 24 hores, garantint la devolució en set dies. Aquesta flexibilitat facilitarà la correcció de possibles errors o l'actualització d'informació rellevant.

Durant el període de declaració, els contribuents podran optar per canviar la seva modalitat de tributació d'individual a conjunta, o viceversa, presentant una declaració substitutiva. Aquesta opció brinda major adaptabilitat a les circumstàncies personals de cada contribuent.

A més, s'incorporaran camps addicionals en la declaració per detallar ingressos per lloguer. I tot, amb l'objectiu de millorar la informació sobre zones tensionades i facilitar la implementació de polítiques d'habitatge més efectives.