Hisenda ho confirma: aclareix el dubte etern sobre la Declaració de la Renda, per fi

L'Agència Tributària ha aclarit un dubte recurrent sobre la Declaració de la Renda: què passa quan es perceben dues o més pensions?. Aquesta situació és comuna entre aquells que han cotitzat en diferents règims o països, o combinen una pensió amb ingressos laborals. Hisenda ha especificat al seu web com procedir en aquests casos.

Obligació de declarar amb dos o més pagadors: Hisenda ho aclareix

Per regla general, si es perceben ingressos d'un sol pagador i no se superen els 22.000 euros anuals, no és obligatori presentar la Declaració de la Renda. No obstant això, quan existeixen dos o més pagadors, el límit es redueix a 15.000 euros anuals. Sempre que la suma del rebut del segon i restants pagadors superi els 1.500 euros.

Això implica que molts pensionistes que reben més d'una prestació han de presentar la declaració, fins i tot si els seus ingressos totals no superen els 22.000 euros. Hisenda identifica tres situacions freqüents en què un contribuent pot tenir múltiples pagadors.

Cotització a l'estranger

Persones que han treballat en altres països i reben una pensió estrangera a més de l'espanyola. En aquests casos, és obligatori declarar ambdues pensions. A més, si la pensió estrangera també tributa al país d'origen, es pot aplicar la deducció per doble imposició internacional per evitar pagar dues vegades pel mateix ingrés.

Pensió de jubilació i viduïtat

És possible rebre simultàniament una pensió de jubilació i una de viduïtat. Encara que ambdues pensions són compatibles, en provenir de diferents pagadors, es considera que hi ha més d'un pagador. El que pot obligar a presentar la declaració si se superen els límits establerts.

Salari i pla de pensions

Treballadors en actiu que, a més del seu salari, rescaten un pla de pensions. En tractar-se de dues fonts d'ingressos diferents, s'aplica la normativa de múltiples pagadors. És important destacar que el rescat d'un pla de pensions tributa com a rendiment del treball, incrementant la base imposable.

L'Agència Tributària detalla al seu portal com han de procedir els contribuents en aquestes situacions. A més d'explicar els límits i obligacions, ofereix eines i exemples pràctics per facilitar la comprensió i el compliment de les obligacions fiscals.

Reaccions dels contribuents

L'aclariment d'Hisenda ha generat diverses reaccions. Alguns pensionistes han expressat preocupació en descobrir que estan obligats a presentar la declaració, encara no assolint el límit de 22.000 euros amb un pagador. Altres agraeixen la informació clara que els permet evitar possibles sancions per desconeixement.