Eufòria màxima d'aquests espanyols després de l'últim d'Hisenda: t'estalvies una pasta

L'Agència Tributària ha anunciat una sèrie de mesures fiscals que han generat gran entusiasme entre els pares i mares espanyols. Aquestes novetats, que es reflectiran en la Declaració de la Renda 2025, permetran a les famílies obtenir un benefici fiscal significatiu, traduint-se en un estalvi de diners considerable.

Hisenda ha confirmat que els progenitors de fills menors de 25 anys que resideixin al seu domicili podran beneficiar-se d'una deducció en la Renda. Aquesta deducció s'aplicarà sempre que els fills no superin els 25 anys i convisquin amb els seus pares, independentment de la seva situació laboral o econòmica.

Hisenda dona la millor notícia a les mares: quant es poden deduir en la Renda

La deducció per maternitat permet a les mares amb fills menors de tres anys reduir la seva quota diferencial en 1.200 euros anuals per cada fill. Aquest import pot percebre's a través d'un abonament anticipat, rebent 100 euros mensuals durant l'any fiscal.

També, reduint la quota a pagar o incrementant la devolució en la declaració anual. A més, si s'incorren en despeses de guarderia o en centres d'educació infantil autoritzats, és possible incrementar la deducció en fins a 1.000 euros addicionals per fill menor de tres anys.

Requisits que han de complir els beneficiaris

És important destacar que, en casos de defunció de la mare, el pare o tutor legal pot accedir a la deducció. Així mateix, si ambdós progenitors són del mateix sexe, ambdós poden beneficiar-se de la deducció. Per accedir a aquestes deduccions, és necessari complir amb els següents requisits:

Ser mare treballadora: Estar donada d'alta a la Seguretat Social o en una Mutualitat, ja sigui per compte propi o aliè.

Residència del fill: El fill ha de residir habitualment amb el contribuent.

Edat del fill: Ser menor de tres anys per a la deducció per maternitat i menor de 25 anys per a la deducció per convivència.

Per què no pots oblidar-te d'incloure-ho en la declaració?

Incloure aquestes deduccions en la Declaració de la Renda és fonamental per maximitzar l'estalvi fiscal. Encara que algunes deduccions, com la de maternitat, poden sol·licitar-se anticipadament, altres, com l'increment per despeses de guarderia, han d'aplicar-se en la declaració anual.

Ometre la seva inclusió pot resultar en una menor devolució o en l'obligació de pagar més impostos dels necessaris. A més, Hisenda ha facilitat el procés permetent que les guarderies i centres d'educació infantil comuniquin directament a l'Agència Tributària els imports abonats per cada família, eliminant la necessitat que els contribuents introdueixin manualment aquestes dades en la seva declaració.