Gran sorpresa de BBVA a tots aquests espanyols: a un sol clic, des d'avui

BBVA ha fet un pas significatiu en la seva estratègia digital en llançar una nova funcionalitat en la seva aplicació mòbil. A partir d'avui, tant clients com no clients poden sol·licitar una cita amb un gestor de manera senzilla i ràpida.

Aquesta novetat en l'app de BBVA permet a qualsevol persona interessada en els seus productes i serveis programar una cita. Ja sigui presencial en una oficina o mitjançant una trucada telefònica, directament des del seu dispositiu mòbil.

Com sol·licitar una cita en l'app de BBVA? Així de fàcil

Per als clients actuals, el procés és molt senzill. N'hi ha prou amb accedir a l'app de BBVA, dirigir-se a l'apartat de cites i seleccionar el motiu de la consulta. A continuació, es tria la data i hora que millor s'adaptin a les seves necessitats.

Per a aquells que encara no són clients, BBVA ha habilitat la possibilitat de registrar-se en l'aplicació com a usuari no client. Un cop completat el registre, podran accedir a la funcionalitat de cita prèvia, seleccionar el tipus de consulta i programar la cita amb un gestor. Aquest procés és completament digital i no requereix acudir físicament a una oficina per sol·licitar la cita.

Una novetat esperada per molts: els no clients també poden demanar-la

Aquesta iniciativa respon a una demanda creixent d'atenció personalitzada. Una demanda per part de persones que, sense ser clients, desitgen obtenir informació detallada sobre els productes i serveis de BBVA.

La possibilitat d'agendar una cita amb un gestor, sense necessitat de ser client, facilita l'accés a informació financera de manera directa i personalitzada. A més, elimina barreres i agilitza el procés de presa de decisions per a aquells que estan considerant convertir-se en clients de l'entitat.edatv.newsbbva.com

Avantatges de la nova funcionalitat de BBVA

La interfície de l'app de BBVA és intuïtiva, cosa que permet a qualsevol usuari, independentment de la seva familiaritat amb la tecnologia, programar una cita en pocs passos.

Accessibilitat per a no clients: En obrir aquesta funcionalitat a no clients, BBVA amplia el seu abast. Ofereix una porta d'entrada a aquells que busquen assessorament financer sense compromisos previs.

Estalvi de temps: La possibilitat de seleccionar la data i hora de la cita segons la conveniència de l'usuari evita esperes innecessàries i optimitza la gestió del temps.

Atenció personalitzada: En programar una cita, l'usuari assegura una atenció dedicada per part d'un gestor especialitzat. La qual cosa garanteix respostes precises a les seves consultes.

Altres novetats en l'app de BBVA

A més de la funcionalitat de cita prèvia, BBVA ha incorporat altres eines en la seva app per millorar l'experiència de l'usuari. L'agregador financer permet als usuaris visualitzar i gestionar comptes de diferents entitats des de l'app de BBVA.

L'assistent virtual Blue ofereix assessorament personalitzat, ajuda en la gestió de finances i respon a consultes en temps real. La funcionalitat 'Programa el teu Compte' permet automatitzar tasques com establir saldos mínims o màxims, arrodonir pagaments i definir pautes d'estalvi. I facilita la gestió financera diària.