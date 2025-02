BBVA t'ho adverteix si fas servir un dels seus caixers: fes això per evitar ensurts

En l'era digital, les operacions bancàries en caixers automàtics continuen sent comunes. No obstant això, BBVA ha emès un avís important per als seus clients: evitar imprimir els rebuts al caixer. Aquest gest, aparentment inofensiu, pot ser perillós i comprometre la seguretat de la teva informació financera.

Per què és perillós imprimir els rebuts al caixer? BBVA ho deixa clar

Els rebuts emesos pels caixers automàtics contenen informació confidencial. Dades com el número de compte, data i hora de la transacció, import retirat i saldo disponible apareixen en aquests comprovants.

Si aquests rebuts cauen en mans equivocades, els delinqüents poden utilitzar-los per cometre fraus, suplantació d'identitat o realitzar transferències no autoritzades. Per tant, imprimir aquests rebuts pot augmentar el risc d'exposició de les teves dades personals.

La importància d'aquest gest: no ho facis mai, segons BBVA

Encara que pugui semblar un detall menor, evitar la impressió de rebuts al caixer és crucial per protegir la teva informació financera. Molts usuaris, per costum, imprimeixen el comprovant i, en ocasions, el llencen sense precaució.

Aquesta pràctica facilita que persones malintencionades accedeixin a dades sensibles. A més, en èpoques d'alta activitat bancària, com durant les festivitats, el risc que aquests rebuts caiguin en mans equivocades augmenta significativament.

Consells de BBVA per operar de forma segura al caixer

Per garantir la seguretat en utilitzar els caixers automàtics, BBVA ofereix les següents recomanacions. Opta per consultar les teves transaccions i saldo a través de l'aplicació mòbil o la banca en línia. D'aquesta manera, evites generar documents físics amb informació sensible.

Premer la tecla 'Cancel·lar': Després de finalitzar qualsevol operació, prem la tecla 'Cancel·lar' al caixer. Aquest simple gest assegura que la sessió es tanqui correctament, evitant que algú més accedeixi al teu compte.

Utilitzar caixers en zones segures: Prefereix aquells ubicats en llocs ben il·luminats i concorreguts, com dins de sucursals bancàries o centres comercials.

Cobrir el teclat en introduir el teu PIN: En introduir la teva contrasenya, tapa el teclat amb una mà per impedir que algú més vegi el teu codi.

Revisar el caixer abans d'utilitzar-lo: Observa si hi ha dispositius estranys a la ranura de la targeta o al teclat. Si notes alguna cosa sospitosa, evita utilitzar aquest caixer i notifica-ho al banc.

Si per alguna raó necessites imprimir un rebut, assegura't de destruir-lo adequadament abans de llençar-lo, tallant-lo en trossos petits perquè la informació no sigui llegible.

Seguint aquests consells, podràs minimitzar els riscos associats a l'ús de caixers automàtics i protegir la teva informació financera. Recorda que la seguretat de les teves dades depèn en gran mesura dels teus hàbits i precaucions en realitzar operacions bancàries.