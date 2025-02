Bones notícies de Banco Santander en aquest lloc d'Espanya: alegren el dia a molts

Banco Santander i l'Associació de l'Empresa Familiar d'Aragó (AEFA) han renovat el seu compromís per impulsar l'empresa familiar a la regió. Aquest acord, vigent des de fa més d'una dècada, s'estén per un nou període de deu anys.

L'acord consolida Banco Santander com a patrocinador exclusiu en l'àmbit financer de les principals activitats d'AEFA durant l'exercici 2024. ​Pren nota del mateix i el satisfet que s'ha mostrat el banc espanyol.

Banco Santander impulsa les empreses familiars: un compromís per 10 anys

El conveni va ser signat per Javier Gallardo, director territorial de Banco Santander a Aragó, Navarra i La Rioja, i Jorge Blanchard, president d'AEFA. Ambdues institucions han destacat la importància d'aquest acord per enfortir el teixit empresarial familiar a Aragó.

Gallardo va assenyalar que "portem deu anys treballant junts per promoure i desenvolupar l'activitat de l'empresa familiar a la regió. Estem compromesos amb els empresaris i autònoms aragonesos". ​

Mesures incloses en l'acord de Santander i AEFA

L'acord contempla diverses iniciatives per donar suport a les empreses familiars. Es planificaran activitats conjuntes que aportin valor i coneixement a les empreses familiars sobre finançament empresarial i les seves necessitats específiques. ​

A més, Banco Santander facilitarà a les empreses associades a AEFA anàlisis econòmics nacionals i internacionals, servint com a suport per a una millor presa de decisions.

Per què és de vital importància aquesta renovació

La renovació d'aquest acord és crucial per diverses raons, com el suport continu al motor econòmic. Les empreses familiars representen una part significativa de l'economia aragonesa. Aquest conveni assegura el suport necessari per al seu creixement i estabilitat. ​

Foment de l'ocupació: En enfortir les empreses familiars, es promou la generació d'ocupació a la regió, contribuint al benestar social i econòmic. ​

Accés a recursos i formació: Les iniciatives incloses en l'acord faciliten a les empreses l'accés a informació valuosa i oportunitats de formació. Millorant la seva competitivitat. ​

Jorge Blanchard, president d'AEFA, va emfatitzar: "Les empreses familiars són la columna vertebral de la nostra economia. Aquest conveni demostra el compromís de Banco Santander amb el desenvolupament econòmic de la nostra regió".

Amb tot, la renovació de l'acord entre Banco Santander i AEFA per una vigència de deu anys és una excel·lent notícia per a Aragó. Reforça el compromís amb l'impuls de l'empresa familiar, assegurant la seva continuïtat i contribuint al desenvolupament econòmic i social de la comunitat.