Gerro d'aigua freda d'Hisenda a aquests espanyols: fins a 100.000 euros de multa

Vendre un habitatge per sota del preu de mercat pot semblar una solució ràpida per tancar una transacció. No obstant això, Hisenda adverteix que aquesta pràctica pot considerar-se un possible frau fiscal, amb sancions que arriben als 100.000 euros.​

Atent a les sospites d'Hisenda si vens una casa massa barata

L'Agència Tributària vigila de prop les vendes d'immobles a preus inferiors al valor de mercat. Aquesta diferència pot indicar intents d'evadir impostos o blanquejar capitals. En vendre una propietat per sota del seu valor real, es redueixen els impostos associats, cosa que desperta sospites de possible frau fiscal.​

Hisenda busca garantir que totes les transaccions immobiliàries reflecteixin el valor real de mercat. En fer-ho, s'assegura que els impostos corresponents es calculin correctament. Evitant pèrdues en la recaptació fiscal i combatent activitats il·lícites com el blanqueig de capitals.​

Raons per vendre per sota del preu de mercat

Hi ha diverses motivacions per vendre un habitatge a un preu inferior al de mercat, com vendes entre familiars. Per facilitar l'adquisició d'una propietat per part d'un familiar, alguns propietaris opten per reduir el preu de venda.​

Necessitat de liquiditat: En situacions financeres difícils, vendre ràpidament a un preu més baix pot semblar una solució.​

Propietats amb desperfectes: Immobles que requereixen reformes poden vendre's a preus reduïts per atreure compradors.​

Mercat immobiliari en declivi: En zones on els preus estan baixant, els venedors poden ajustar les seves expectatives.​

Multes i sancions d'Hisenda

Vendre un habitatge per sota del preu de mercat sense una justificació vàlida pot comportar sancions severes. Segons la legislació, si el preu de venda està més del 10% per sota del valor real, les multes oscil·len entre 1.000 i 10.000 euros.

Si la diferència supera el 5%, les sancions poden arribar fins als 100.000 euros. I molt de compte perquè fins i tot implicaria penes de presó de sis mesos a dos anys.​

Recomanacions per evitar sancions

Per evitar problemes, abans de vendre fes una taxació que reflecteixi el valor real de mercat.​ Documenta les transaccions, mantenint un registre de la venda, incloent-hi contractes i justificants de pagament.​

Assegura't que totes les dades reflectides en les declaracions fiscals coincideixin amb la realitat de la transacció.​ Comptar amb experts en dret immobiliari i fiscal pot prevenir errors costosos.​

Hisenda està atenta a aquestes operacions i pot imposar sancions significatives en casos de possible frau fiscal. Actuar amb transparència i conforme a la llei és la millor manera d'evitar multes i problemes legals.