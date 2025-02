Sorpresón de BBVA a todos estos españoles: a un solo clic, desde hoy

BBVA ha dado un paso significativo en su estrategia digital al lanzar una nueva funcionalidad en su aplicación móvil. A partir de hoy, tanto clientes como no clientes pueden solicitar una cita con un gestor de manera sencilla y rápida.

Esta novedad en la app de BBVA permite a cualquier persona interesada en sus productos y servicios programar una cita. Ya sea presencial en una oficina o mediante una llamada telefónica, directamente desde su dispositivo móvil.​

¿Cómo solicitar una cita en la app de BBVA? Así de fácil

Para los clientes actuales, el proceso es muy sencillo. Basta con acceder a la app de BBVA, dirigirse al apartado de citas y seleccionar el motivo de la consulta. A continuación, se elige la fecha y hora que mejor se adapten a sus necesidades.​

Para quienes aún no son clientes, BBVA ha habilitado la posibilidad de registrarse en la aplicación como usuario no cliente. Una vez completado el registro, podrán acceder a la funcionalidad de cita previa, seleccionar el tipo de consulta y programar la cita con un gestor. Este proceso es completamente digital y no requiere acudir físicamente a una oficina para solicitar la cita.​

Una novedad esperada por muchos: los no clientes también pueden pedirla

Esta iniciativa responde a una demanda creciente de atención personalizada. Una demanda por parte de personas que, sin ser clientes, desean obtener información detallada sobre los productos y servicios de BBVA.

La posibilidad de agendar una cita con un gestor, sin necesidad de ser cliente, facilita el acceso a información financiera de manera directa y personalizada. Además, elimina barreras y agiliza el proceso de toma de decisiones para quienes están considerando convertirse en clientes de la entidad.​edatv.newsbbva.com

Ventajas de la nueva funcionalidad de BBVA

La interfaz de la app de BBVA es intuitiva, lo que permite a cualquier usuario, independientemente de su familiaridad con la tecnología, programar una cita en pocos pasos.​

Accesibilidad para no clientes: Al abrir esta funcionalidad a no clientes, BBVA amplía su alcance. Ofrece una puerta de entrada a quienes buscan asesoramiento financiero sin compromisos previos.​

Ahorro de tiempo: La posibilidad de seleccionar la fecha y hora de la cita según la conveniencia del usuario evita esperas innecesarias y optimiza la gestión del tiempo.​

Atención personalizada: Al programar una cita, el usuario asegura una atención dedicada por parte de un gestor especializado. Lo que garantiza respuestas precisas a sus consultas.​

Otras novedades en la app de BBVA

Además de la funcionalidad de cita previa, BBVA ha incorporado otras herramientas en su app para mejorar la experiencia del usuario. El agregador financiero permite a los usuarios visualizar y gestionar cuentas de diferentes entidades desde la app de BBVA.

El asistente virtual Blue ofrece asesoramiento personalizado, ayuda en la gestión de finanzas y responde a consultas en tiempo real. La funcionalidad 'Programa tu Cuenta' permite automatizar tareas como establecer saldos mínimos o máximos, redondear pagos y definir pautas de ahorro. Y facilita la gestión financiera diaria.