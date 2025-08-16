Anunci urgent de Banc Sabadell a tots els seus clients aquest estiu: fes-ho pel teu bé
Banc Sabadell ja no avisa més: milions de clients han de ser conscients del perill que els amenaça a l’estiu
Aquest estiu, Banco Sabadell ha llançat un missatge urgent adreçat a tots els seus clients. El banc adverteix a través de les seves xarxes socials que a les vacances augmenten les oportunitats perquè els amics de l'altri actuïn contra nosaltres.
No podem permetre que vegin les nostres dades al telèfon mòbil o altres dispositius sense que ho notem. El missatge és clar: no abaixis la guàrdia perquè aquest estiu t'ho jugues tot.
Advertència urgent de Banco Sabadell: t'ho jugues tot, els teus diners
L'advertència se centra en els perills que sorgeixen quan fem servir el nostre telèfon mòbil o el portàtil en espais públics. El banc demana màxima prudència i cura amb les xarxes Wi-Fi obertes.
Aquestes xarxes són un camp perfecte perquè algú intercepti el que escrius, ja siguin les teves claus, el número de compte o qualsevol altra informació sensible. Si ets a la piscina, a la platja o en una terrassa, i et connectes a una xarxa pública, podries estar deixant la teva informació a l'abast de ciberdelinqüents.
La pèrdua de diners és només el principi: molt de compte
També destaquen el risc que t'espiïn sense que te n'adonis mentre utilitzes altres dispositius. N'hi ha prou que obris un USB públic o un carregador compartit perquè un malware pugui entrar al teu mòbil o portàtil. Després aquest malware roba les teves contrasenyes, accedeix als teus comptes bancaris i transmet dades delicades sense que ho notis.
Si un ciberdelinqüent aconsegueix les teves claus, pot buidar el teu compte, accedir a la teva informació bancària, suplantar la teva identitat i fer compres o transferències sense el teu permís. La pèrdua de diners és només el principi, pots tenir conseqüències encara pitjors si les teves dades s'utilitzen per cometre altres estafes. Per això és fonamental prendre-s'ho seriosament.
El missatge del banc subratlla per què hem d'actuar amb sentit comú. Desconfiar de xarxes obertes i evitar introduir dades delicades en entorns públics són recomanacions pràctiques que poden marcar la diferència. També utilitzar antivirus actualitzats i no acceptar que el teu dispositiu guardi contrasenyes per defecte.
Una altra capa de protecció per als teus comptes Banco Sabadell
Banco Sabadell recorda que mai et demanarà el teu número de compte, les teves contrasenyes, les teves claus o dades de targeta a través de missatges, trucades o correus electrònics sospitosos. A més, el banc anima a activar notificacions automàtiques o push a la seva app, per detectar qualsevol moviment sospitós en temps real.
Si et connectes des del teu telèfon mòbil o des d'altres dispositius, assegura't que sigui mitjançant connexions segures. Protegeix les teves claus, la teva informació sensible i el teu número de compte. Banco Sabadell ho ha dit amb claredat: val la pena parar atenció, perquè t'ho jugues massa.
