Banco Santander fa feliços milers de clients amb Bizum: quin alleujament, ja era hora
Aquest avenç arriba per quedar-se: Banco Santander era conscient que molts clients necessitaven una novetat així
Banco Santander ha sorprès milers de clients amb una novetat que molts feia temps que esperaven. El banc ha llançat un avís especial que ha generat una autèntica onada de somriures entre qui utilitza Bizum diàriament.
A partir d'ara, es podrà enviar i rebre diners fora d'Espanya gràcies a aquesta eina que ha revolucionat els pagaments mòbils. El Banco Santander ha confirmat que els usuaris ja poden utilitzar Bizum per fer transferències amb Portugal i Itàlia. Una cosa que suposa un enorme alleujament per a qui té família o amics en aquests països.
Novedat important a Banco Santander: Bizum traspassa fronteres
L'operació es realitzarà a través de MB Way a Portugal i Bancomat Pay a Itàlia, dues plataformes similars a Bizum que ara estaran connectades entre si. Aquesta novetat representa un gran pas per als clients de Banco Santander, que veuen com augmenten les seves opcions i facilitats a l'hora de gestionar els seus diners.
Fins ara, Bizum només funcionava dins d'Espanya, cosa que limitava molt l'ús per a qui necessitava moure diners fora de les nostres fronteres. Però aquesta nova funció canvia les regles del joc.
La plataforma es converteix en una solució encara més global i útil
Amb aquest anunci, el compromís del banc amb la innovació i la comoditat dels seus usuaris queda més clar que mai. L'èxit de Bizum a Espanya és indiscutible, amb milions d'usuaris actius. Ara, en poder utilitzar-lo també amb Portugal i Itàlia, la plataforma es converteix en una solució encara més global i útil.
Les condicions són molt semblants a les que ja coneixem: es podrà enviar i rebre diners a l'instant, només amb el número de telèfon. No cal descarregar noves aplicacions, ni aprendre a utilitzar una altra eina. Tot serà igual de fàcil que sempre, però amb noves fronteres obertes.
La prioritat de Banco Santander és clara
A més, el Banco Santander celebra que aquesta novetat col·loca els seus clients entre els primers a Europa que poden beneficiar-se d'aquest avanç. Altres bancs encara no ofereixen aquesta opció, cosa que posiciona Santander com un dels líders en serveis financers digitals.
Per a milers d'usuaris, aquesta notícia ha estat una veritable alegria. Poder ajudar un familiar a Itàlia o rebre diners des de Portugal en segons és un gran avanç. I el millor de tot és que es tracta d'una funció completament integrada a l'aplicació habitual del banc.
Amb aquesta nova opció, l'entitat torna a demostrar que la seva prioritat és oferir solucions que funcionen i que fan la vida més senzilla. Un èxit que ja està donant molt a parlar… i molts somriures.
