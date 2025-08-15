Demostrat: la pensió que arriba a milers d'espanyols i que pot ser teva des d'avui
Les exigències per aconseguir aquesta pensió són mínimes i estan a l'abast de qualsevol que tingui més de 65 anys
Imagina poder comptar amb una ajuda econòmica cada mes, fins i tot si no has pogut cotitzar prou durant la teva vida laboral. No es tracta d’un somni ni d’una promesa buida: és una realitat que ja gaudeixen milers d’espanyols. I el millor de tot és que tu també hi podries accedir des d’avui, si compleixes certs requisits.
En temps en què l’estabilitat financera és clau, aquesta pensió no contributiva de jubilació pot marcar la diferència. És una prestació econòmica que ofereix l’Estat per protegir les persones grans, principalment aquelles que no han assolit el mínim d’anys cotitzats necessaris per rebre una pensió contributiva.
Està pensada per a qui es troba en situació de necessitat i garanteix una cobertura bàsica tant econòmica com sanitària. Segons ha informat la Seguretat Social, aquesta mesura busca que cap ciutadà major de 65 anys quedi desprotegit.
Una pensió que ajuda molt
Es tracta d’una pensió que assegura als beneficiaris no només una ajuda econòmica anual, que per al 2025 arriba als 7.905,80 euros, sinó també accés gratuït a assistència mèdica, medicaments i serveis socials complementaris.
Aquesta pensió no contributiva està disponible per a ciutadans espanyols i també per a persones estrangeres amb residència legal a Espanya. Per poder-hi accedir, cal complir certs criteris, sent el principal tenir 65 anys o més, recull El Cronista.
A més, s’exigeix haver residit a Espanya durant almenys deu anys entre els 16 anys d’edat i la data de la sol·licitud, i almenys dos d’aquests anys han d’haver estat consecutius i immediatament anteriors al moment de demanar la pensió.
Un altre requisit important és no tenir ingressos suficients. Per al 2025, això significa que la persona sol·licitant no pot tenir ingressos anuals superiors a 7.905,80 euros. Si la persona viu amb familiars, també es tenen en compte els ingressos de tots els membres de la unitat familiar.
Per exemple, si es conviu amb una o dues persones, el límit conjunt d’ingressos serà de 13.439,86 euros a l’any. Si es tracta de tres convivents, el topall és de 18.973,92 euros, i si en són quatre, de 24.507,98 euros. Tanmateix, si els convivents són pares o fills, els límits són més amplis.
Cal tenir en compte que aquesta pensió de jubilació no contributiva no és compatible amb altres prestacions com la pensió d’invalidesa no contributiva. Tampoc amb algunes pensions assistencials, ni amb l’assignació familiar per fill a càrrec amb discapacitat superior al 65% i major de 18 anys.
Aquesta ajuda demostra el compromís de l’Estat per oferir protecció social a qui més ho necessita. Per això, si creus que podries complir els requisits o coneixes algú que els reuneix, és un bon moment per informar-se i fer la sol·licitud.
