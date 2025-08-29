Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
ES
Logo whatsapp
Un home gran somrient amb ulleres i bigoti fa un gest d'aprovació amb el polze aixecat, mentre en un cercle es mostren bitllets d'euro de diferents denominacions.
Molts espanyols poden accedir a aquesta pensió | Camara Billion Photos, Latino Life, jittawit21
ECONOMIA

És oficial: la pensió per la qual sospiren molts espanyols i que no té requisits

Hi ha certes pensions que són de gran ajuda per a aquelles persones que no han cotitzat prou

per

Iván García

Pot semblar sorprenent, però a Espanya és possible rebre una pensió fins i tot si mai has treballat. Encara que molts pensen que per cobrar una pensió és obligatori haver cotitzat durant anys, la veritat és que existeixen ajudes específiques. Estan pensades per a qui no ha pogut fer-ho.

I sí, són totalment legals i estan reconegudes pel sistema públic. Aquest tipus de pensions estan dissenyades per garantir un mínim d’ingressos a persones que no han tingut l’oportunitat d’incorporar-se al mercat laboral. O no han cotitzat prou.

Es tracta de les anomenades pensions no contributives. Es poden sol·licitar en dues modalitats: la pensió no contributiva de jubilació i la pensió no contributiva d’invalidesa.

Una parella de gent gran somriu mentre es mostra una varietat de bitllets d'euro en primer pla.

Les condicions per accedir a una pensió no contributiva són mínimes | Camara Getty Images, kstudio, shironosov

Què és una pensió no contributiva?

L’economista Rubén de Gracia, CEO d’Elitelia, explica que aquestes pensions estan dirigides a qui no compleix els requisits per accedir a una contributiva. És a dir, la que es rep després d’haver cotitzat a la Seguretat Social. La clau en aquest cas no està en els anys treballats, sinó en altres factors com l’edat, el nivell d’ingressos i la residència legal a Espanya.

En el cas de la pensió no contributiva de jubilació, està dirigida a persones de 65 anys o més. No han cotitzat mai o no prou per rebre la pensió contributiva.

Per sol·licitar-la, cal haver viscut almenys 10 anys a Espanya des dels 16 anys d’edat. I almenys dos d’aquests han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

Els ingressos del sol·licitant també són un factor clau. El 2025, el límit anual d’ingressos per a una persona que viu sola és de 7.905,80 euros. Si es conviu amb familiars, aquest límit varia en funció del nombre de persones a la llar i del que guanyi la unitat familiar.

Dues persones grans revisant documents amb bitllets d'euro en primer pla.

Comprova amb la Seguretat Social si tens dret a cobrar-la | Camara Billion Photos, Getty Images Signature, mediaphotos

Pensió no contributiva per invalidesa

D’altra banda, la pensió no contributiva d’invalidesa està dirigida a persones entre 18 i 65 anys que tinguin reconeguda una discapacitat del 65 % o superior. A més, han de residir a Espanya i tenir ingressos baixos, en línia amb el que s’exigeix a la pensió de jubilació no contributiva.

L’import també depèn de la situació personal i familiar. En la seva quantia màxima, la pensió ascendeix a uns 564,70 euros al mes en 14 pagues. Però si hi ha més d’un beneficiari al mateix domicili, la quantitat es redueix.

Més enllà de la jubilació

A més d’aquestes dues ajudes principals, també existeixen altres pensions no contributives a Espanya. Com les pensions de viduïtat, orfandat o les de mort i supervivència. Aquestes també busquen garantir un ingrés mínim a qui es troba en situacions d’especial vulnerabilitat.

Per tant, encara que no hagis treballat mai ni hagis cotitzat a la Seguretat Social, pots tenir dret a una pensió a Espanya. Només si compleixes certs requisits.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: