És oficial: la pensió per la qual sospiren molts espanyols i que no té requisits
Hi ha certes pensions que són de gran ajuda per a aquelles persones que no han cotitzat prou
Pot semblar sorprenent, però a Espanya és possible rebre una pensió fins i tot si mai has treballat. Encara que molts pensen que per cobrar una pensió és obligatori haver cotitzat durant anys, la veritat és que existeixen ajudes específiques. Estan pensades per a qui no ha pogut fer-ho.
I sí, són totalment legals i estan reconegudes pel sistema públic. Aquest tipus de pensions estan dissenyades per garantir un mínim d’ingressos a persones que no han tingut l’oportunitat d’incorporar-se al mercat laboral. O no han cotitzat prou.
Es tracta de les anomenades pensions no contributives. Es poden sol·licitar en dues modalitats: la pensió no contributiva de jubilació i la pensió no contributiva d’invalidesa.
Què és una pensió no contributiva?
L’economista Rubén de Gracia, CEO d’Elitelia, explica que aquestes pensions estan dirigides a qui no compleix els requisits per accedir a una contributiva. És a dir, la que es rep després d’haver cotitzat a la Seguretat Social. La clau en aquest cas no està en els anys treballats, sinó en altres factors com l’edat, el nivell d’ingressos i la residència legal a Espanya.
En el cas de la pensió no contributiva de jubilació, està dirigida a persones de 65 anys o més. No han cotitzat mai o no prou per rebre la pensió contributiva.
Per sol·licitar-la, cal haver viscut almenys 10 anys a Espanya des dels 16 anys d’edat. I almenys dos d’aquests han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
Els ingressos del sol·licitant també són un factor clau. El 2025, el límit anual d’ingressos per a una persona que viu sola és de 7.905,80 euros. Si es conviu amb familiars, aquest límit varia en funció del nombre de persones a la llar i del que guanyi la unitat familiar.
Pensió no contributiva per invalidesa
D’altra banda, la pensió no contributiva d’invalidesa està dirigida a persones entre 18 i 65 anys que tinguin reconeguda una discapacitat del 65 % o superior. A més, han de residir a Espanya i tenir ingressos baixos, en línia amb el que s’exigeix a la pensió de jubilació no contributiva.
L’import també depèn de la situació personal i familiar. En la seva quantia màxima, la pensió ascendeix a uns 564,70 euros al mes en 14 pagues. Però si hi ha més d’un beneficiari al mateix domicili, la quantitat es redueix.
Més enllà de la jubilació
A més d’aquestes dues ajudes principals, també existeixen altres pensions no contributives a Espanya. Com les pensions de viduïtat, orfandat o les de mort i supervivència. Aquestes també busquen garantir un ingrés mínim a qui es troba en situacions d’especial vulnerabilitat.
Per tant, encara que no hagis treballat mai ni hagis cotitzat a la Seguretat Social, pots tenir dret a una pensió a Espanya. Només si compleixes certs requisits.
