L'anunci sobre les pensions que ningú t'havia confessat: t'estalviaràs un disgust
Recomanen ser previsor a l’hora de sol·licitar la pensió per no endur-te un ensurt a l’últim moment
Moltes persones compten els dies per arribar a la jubilació. És un moment desitjat, el tancament d'una etapa després de dècades d'esforç i treball. Tanmateix, hi ha un detall important que pocs coneixen i que pot marcar la diferència entre cobrar la pensió a temps o haver d'esperar setmanes, fins i tot mesos.
I és que, quan es tracta de pensions, la previsió és clau. Un dels errors més comuns és pensar que n'hi ha prou amb jubilar-se i, automàticament, començar a cobrar la pensió. Però la realitat és molt diferent.
Per accedir a la prestació, cal sol·licitar-la de manera formal, i fer-ho amb la suficient antelació. El que molts no saben és que la Seguretat Social permet presentar la sol·licitud fins a tres mesos abans de la data efectiva de jubilació. Això es pot fer tant si estàs treballant com si estàs en situació d'atur.
Així cobraràs la teva pensió en el termini previst
El motiu d'aquest termini anticipat és clar: que l'expedient ja estigui llest per ser tramitat just quan arribi el dia de la jubilació. Així, si tot va bé, s'evita qualsevol retard en el primer pagament de la pensió. Si s'espera fins al mateix dia en què es compleix l'edat de jubilació per presentar la documentació, és gairebé segur que hi haurà una espera.
De fet, la Seguretat Social té un termini màxim de 90 dies per donar una resposta a la sol·licitud de pensió. Encara que a la pràctica aquest termini rarament es consumeix completament, el temps mitjà de resolució ronda els 20 dies, segons diversos informes. No obstant això, és important tenir en compte que aquest temps comença a comptar a partir del dia efectiu de la jubilació, no abans.
Això vol dir que, encara que lliuris tots els papers amb antelació, l'expedient no es tramita fins al dia que oficialment et jubiles. Per això, avançar la sol·licitud no redueix el temps d'espera com a tal. Però sí que garanteix que tot estigui llest perquè el procés comenci sense retards innecessaris.
Para atenció a les dates
Un altre punt important és que la data d'inici del cobrament depèn de la situació del sol·licitant. Si estàs treballant i et jubiles en deixar la feina, l'últim dia treballat serà el dia de la teva jubilació. I començaràs a cobrar la pensió l'endemà.
Si estàs a l'atur i compleixes l'edat ordinària de jubilació, aquesta serà la data oficial de retirada.
Per tant, planificar aquest pas amb antelació és més important del que sembla. Fer la sol·licitud de jubilació amb temps no només és recomanable, sinó que pot ser decisiu. Sobretot perquè no et trobis sense ingressos durant les primeres setmanes de la teva retirada.
Encara que la jubilació és un moment de celebració, també és un procés administratiu que requereix atenció.
