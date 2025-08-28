Última hora de Banco Santander: prohibit mirar cap a una altra banda, molt en joc
Banco Santander llança una rotunda alerta que t’has de prendre molt seriosament si no vols complicar-te la vida
Banco Santander ha emès una alerta important adreçada a tots els seus clients. El motiu és una estafa que està posant nerviosos molts espanyols. Ens referim a un frau cada cop més habitual i bancs com el Santander estan avisant amb rotunditat.
El frau d'accés remot és cada cop més freqüent. I està clar que el perill és real: perdre les teves dades o diners està molt a prop si abaixes la guàrdia. Però des de Banco Santander et donen les claus per evitar problemes més greus amb el teu compte bancari i els diners que hi guardes.
Missatge urgent de Banco Santander: sospita si et demanen fer això
L'entitat ha advertit que els estafadors es fan passar per empleats del banc o empreses de confiança. Contacten per telèfon o missatge i t'acaben convencent d'instal·lar una aplicació o programa.
Aquest gest, aparentment innocent, els permet controlar el teu dispositiu de forma remota. En aquell instant, es posa en marxa la maquinària del delicte, accedeixen a les teves contrasenyes, dades bancàries i podrien buidar el teu compte sense que te n'adonis.
És molt simple, i per això és tan perillós. Primer, reps un contacte que sembla oficial. Després et demanen instal·lar alguna cosa, un fitxer o app, amb l'excusa d'ajudar-te.
Però en realitat, obres la porta a algú que manejarà el teu dispositiu des de lluny. En aquell moment, el risc màxim es fa realitat: poden fer transferències, robar dades, instal·lar malware… gairebé sense que te n'adonis.
El gest que no has de fer mai
Mai de la vida descarreguis programes ni instal·lis aplicacions sol·licitades per missatges, trucades o correus sospitosos. Sota cap concepte facis aquest gest. Banco Santander insisteix: no sol·liciten contrasenyes, PIN, codis ni accés remot per aquests canals, si t'ho demanen, és un senyal clar d'estafa en procés.
Has d'aixecar les alertes si et truquen o escriuen demanant que instal·lis alguna cosa o et demanen compartir dades que mai es comuniquen per telèfon o missatge. T'apressen perquè actuïs ràpid o hi ha un to d'urgència excessiva.
És típic en aquests fraus generar alarma: “actua ja o hi haurà conseqüències”, et poden advertir. Compte, aquesta urgència és el parany, no hi caiguis. L'entitat et dona suport clarament i si dubtes, penja i contacta per canals oficials: el número 915 123 123 o el correu phishing@gruposantander.es
