Pànic entre els clients de Banc Sabadell després de l'alerta: no hi caiguis tan fàcil
Banc Sabadell llança un avís als qui fan servir aquesta coneguda app: no et deixis enganyar o ho pagaràs molt car
En els darrers dies, una alerta llançada per Banco Sabadell ha fet que molts clients estiguin en estat de pànic. L'avís està relacionat amb Bizum, un dels mètodes de pagament més utilitzats a Espanya.
Encara que la majoria l'utilitza per enviar diners a amics o familiars, hi ha un detall que pot convertir-se en un engany total quan es fan compres a webs de segona mà.
Banco Sabadell no ho adverteix més: si fas servir Bizum per això, molt de compte
Banco Sabadell ha explicat que els fraus amb Bizum no sempre arriben en forma de pagament, sinó com una sol·licitud de diners. Els estafadors aprofiten la confiança dels usuaris en plataformes de compravenda, on la gent busca vendre o comprar productes de segona mà.
És llavors quan, en lloc d'enviar un ingrés, envien una petició de diners al client desprevingut. Si la víctima no revisa els detalls i accepta, el que passa és que acaba enviant diners a l'estafador, creient que està rebent un pagament.
No acceptis mai això si no estàs segur
L'entitat ha insistit que aquest tipus d'enganys es multipliquen en pàgines de compravenda de segona mà, on es barreja la urgència amb la confiança. Molts compradors es fan passar per interessats i, amb un simple moviment, converteixen l'operació en un frau. Per això, el Banco Sabadell demana màxima precaució i revisar sempre les condicions de cada operació a Bizum.
La clau és no acceptar mai sol·licituds de diners si no estàs completament segur del que fas. Quan es tracta de vendes a webs de segona mà, la norma és clara: el comprador ha d'enviar els diners directament, i mai a través d'una petició.
La prudència és la millor eina, sentencia Banco Sabadell
El banc recorda que a Bizum sempre es diferencia bé entre un pagament rebut i una sol·licitud de cobrament. El problema és que molts clients, per les presses, no miren aquest detall i acaben caient en l'engany total.
Banco Sabadell recomana a tots els seus clients revisar els detalls abans de confirmar qualsevol operació. També aconsella desconfiar de compradors que pressionen per fer la transacció ràpidament o que posen excuses per no pagar de la manera habitual. En aquests casos, la prudència és la millor eina.
Aquesta alerta busca frenar un tipus d'estafa que s'ha estès en els darrers mesos. Els clients han de recordar que Bizum és un sistema segur, però que els enganys venen de persones que intenten aprofitar-se de la confiança. Si es prenen mesures de precaució i es revisa tot abans d'acceptar un enviament de sol·licitud de diners, es poden evitar problemes greus.
