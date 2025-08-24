Avís d'última hora de Banco Santander als espanyols: a un clic a l'app
Banc Santander cerca sempre la màxima seguretat per als seus clients i ofereix una eina que ho aconsegueix
El Banco Santander ha llançat un avís clar a tots els seus clients a Espanya. El missatge no és cap altre que la necessitat de revisar i, en molts casos, canviar aquesta eina dins de l'app oficial del banc.
Aquest gest de canviar la signatura electrònica, encara que sembli petit, pot marcar la diferència entre operar amb seguretat o exposar-se a un problema inesperat. La signatura electrònica és una de les claus principals per accedir al compte i confirmar operacions.
Banco Santander ressalta la importància de la signatura electrònica: canvia-la
Amb ella s'autoritza l'enviament de diners, la contractació de productes o la modificació de dades personals. Si l'oblidem, si fa molt de temps que no es renova o si existeix qualsevol fallada de seguretat, la tranquil·litat del client pot quedar en entredit.
Per això, l'avís de Banco Santander arriba en el moment just i amb una recomanació directa. Fes el canvi des de l'app, no és gens complicat i està a un clic.
Els motius per renovar la teva signatura són clars: en primer lloc, la seguretat. Vivim en un temps en què els intents de frau digital no paren de créixer i tenir una signatura actualitzada reforça les defenses davant possibles atacs. Un altre motiu és l'oblit.
El procés és intuïtiu i senzill: no esperis més
A molts clients els passa que, després de mesos sense utilitzar-la, no recorden quina era la seva clau de signatura i acaben bloquejats a mig fer una operació. Amb el canvi que proposa Banco Santander, aquest problema desapareix i es guanya temps i confiança.
El banc ha recordat que aquest procés es pot fer de manera senzilla. Els passos a seguir són pocs i molt intuïtius. N'hi ha prou amb entrar a l'app, anar a la secció d'ajustos de seguretat i seleccionar l'opció de canviar la signatura electrònica.
Un cop allà, el mateix sistema anirà guiant el client per completar el procés sense errors. No cal anar a l'oficina ni perdre temps amb trucades. Tot es resol al mòbil, amb comoditat i rapidesa.
Aquests consells els has de tenir sempre en compte: parla Banco Santander
A més, Banco Santander ha volgut llançar alguns consells per reforçar la seguretat durant el procés. Es recomana no utilitzar signatures massa evidents, evitar dates d'aniversari o seqüències numèriques fàcils d'endevinar. És important no compartir la nova signatura amb ningú, ni tan sols amb familiars, i assegurar-se que el canvi es fa en una xarxa segura, mai en una wifi pública.
Aquest avís del banc ha generat certa eufòria entre qui valora la tranquil·litat en les seves finances. L'entitat recorda que mantenir les eines digitals actualitzades és clau per gaudir de tots els avantatges que ofereix la banca en línia.
Més notícies: