Avís urgent de Banco Sabadell: ni se t'acudeixi fer aquest pas, t'hi jugues moltíssim
No et refiïs gens ni mica d'aquest missatge: el Banco Sabadell ja està alertant tots els seus clients aquest estiu
Banco Sabadell ha llançat una alerta adreçada als seus clients a Espanya, especialment durant aquests mesos d’estiu en què els fraus es disparen. L’avís té a veure amb una modalitat d’estafa que s’està estenent ràpidament i que pot fer que perdis molts diners si no estàs atent.
Segons ha informat Banco Sabadell, el frau del CEO va en augment i és molt més comú del que sembla. El modus operandi dels estafadors és molt subtil i està perfectament preparat per generar urgència i pressió.
Banco Sabadell t’adverteix d’un frau perillós: molt de compte
Tot comença amb un missatge o una trucada d’un suposat alt directiu de l’empresa, sol·licitant el pagament urgent d’una factura o una transferència molt important. L’estafador es fa passar per algú amb poder a l’empresa i sol demanar màxima discreció perquè ningú sospiti.
El perill d’aquest tipus de frau és que sembla molt real. Els delinqüents utilitzen noms reals, logotips i fins i tot adreces de correu electrònic gairebé idèntiques a les autèntiques. Per això, des de Banco Sabadell insisteixen en la necessitat de comprovar l’autenticitat de qualsevol petició econòmica que rebis, per molt urgent o important que sembli.
Si reps aquest missatge, desconfia
Durant l’estiu, molts empleats i responsables d’empresa estan de vacances, cosa que facilita que aquest tipus de trampes tingui més èxit. El frau del CEO s’aprofita d’aquesta situació per atacar amb força. Si reps una ordre de pagament inusual o amb caràcter urgent, desconfia de seguida.
Verifica sempre per altres mitjans si aquesta petició és real. No responguis mai directament al correu o número des d’on es fa la sol·licitud. Banco Sabadell també recorda que mai has d’actuar sota pressió.
Banco Sabadell sap la importància d’aquests avisos
Els estafadors saben com manipular emocionalment perquè actuïs sense pensar. El banc demana als seus clients a Espanya que extremin la precaució i que, davant qualsevol dubte, contactin directament amb la seva entitat per confirmar l’operació.
El missatge és clar: ni se t’acudeixi fer aquest pas sense comprovar abans tot amb cura. Podries perdre moltíssims diners i danyar seriosament la seguretat financera de la teva empresa. Si reps un correu d’un suposat alt càrrec demanant una transferència ràpida, desconfia i pren mesures.
Banco Sabadell, en el seu compromís amb la ciberseguretat, continuarà llançant aquest tipus d’alertes per protegir els seus clients. I per frenar l’avenç de fraus com aquest, que tant de mal estan causant a Espanya.
