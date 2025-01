'Pal' d'Hisenda a tots els que juguen amb foc: no t'avisen més

L'Agència Tributària, coneguda com a Hisenda, té l'autoritat per requerir informació i documents als contribuents per assegurar que es compleixin les obligacions fiscals. No atendre aquests requeriments pot resultar en sancions econòmiques significatives.

Hisenda es posa seriosa: què ocorre si no atens els seus requeriments

Si Hisenda sol·licita informació o documents i no respons, molt de compte. Es considera una infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària. Això inclou el següent.

No proporcionar documents o dades sol·licitades.

No presentar-se davant la inspecció tributària sense una justificació vàlida.

Impedir l'entrada de funcionaris a les teves instal·lacions.

Coaccionar els funcionaris d'Hisenda.

Pren nota de les infraccions i sancions

Les sancions varien segons la gravetat de la infracció. Per no atendre un requeriment o no presentar documents sol·licitats, la multa inicial és de 150 euros. Si es reincideix, la sanció pot augmentar a 300 euros i, en una tercera ocasió, a 600 euros.

No facilitar documents o dades clau per a una inspecció fiscal comporta una multa inicial de 300 euros. Si es reincideix, la sanció pot ascendir a 1.500 euros. En una tercera infracció, la multa serà un percentatge de la xifra de negoci, amb un mínim de 10.000 euros i màxim de 400.000 euros.

En infraccions molt greus, impedir l'entrada de funcionaris a les teves instal·lacions o coaccionar els funcionaris d'Hisenda, la multa inicial suma 1.000 euros. Si es reincideix, la sanció pot augmentar a 5.000 euros i, en una tercera ocasió, oscil·lar entre 10.000 i 100.000 euros.

Casos més greus i sancions elevades

En situacions d'obstrucció greu, com la retenció d'informació comptable d'una empresa, la sanció pot ser encara més severa. La multa es calcula com un percentatge de la xifra de negoci de l'any anterior. El mínim és de 20.000 euros i un màxim de 600.000 euros.

Ignorar els requeriments d'Hisenda no només comporta sancions econòmiques, sinó que també pot donar lloc a inspeccions més exhaustives. I portarà a l'adopció de mesures addicionals per part de l'Administració tributària.

Per evitar aquestes sancions, és fonamental respondre puntualment als requeriments d'Hisenda. També cal proporcionar la informació i documentació sol·licitada de manera completa i precisa. I cal complir amb les obligacions fiscals és essencial per evitar sancions i contribuir al bon funcionament del sistema tributari.