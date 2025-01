Hisenda fa un regal inesperat a aquests espanyols: ja no passaran per caixa

El Govern espanyol ha anunciat una important novetat per als propietaris d'habitatges en lloguer. A partir d'ara, aquells que lloguin els seus immobles a preus assequibles, segons l'Índex de Preus de Referència, gaudiran d'una exempció fiscal del 100% en l'IRPF.

Aquesta mesura busca incentivar el lloguer a preus raonables i augmentar l'oferta d'habitatges disponibles. El president del Govern, Pedro Sánchez, va explicar que els propietaris que ajustin les seves rendes a l'Índex de Preus de Referència no hauran de pagar IRPF per aquests ingressos.

A més, no serà necessari que l'habitatge estigui en una zona declarada tensionada per beneficiar-se d'aquesta exempció. Per aprofitar aquesta exempció fiscal d'Hisenda, els propietaris han de:

Llogar l'habitatge segons l'Índex de Preus de Referència: Aquest índex estableix un preu mitjà de lloguer per metre quadrat en diferents àrees. I ho fa promovent lloguers a preus assequibles.

Formalitzar un contracte de lloguer: És essencial que el contracte reflecteixi el preu conforme a l'índex i compleixi amb la normativa vigent.

Declarar els ingressos del lloguer a la Renda: Encara que estiguin exempts, és obligatori incloure'ls en la declaració perquè Hisenda apliqui l'exempció.

Aquesta reforma fiscal forma part d'un conjunt de mesures presentades pel Govern per abordar la crisi de l'habitatge a Espanya. Entre elles, s'inclou la creació d'una empresa pública d'habitatge que gestionarà més de 3.300 immobles. I dos milions de metres quadrats de sòl residencial, amb l'objectiu d'incrementar l'oferta d'habitatges socials.

A més, es proposa limitar la compra d'habitatges per part d'estrangers extracomunitaris no residents. Incrementant la càrrega fiscal fins al 100% del valor de l'immoble. Aquesta mesura busca frenar l'especulació i facilitar l'accés a l'habitatge per als residents a Espanya.

Les reaccions a aquestes mesures han estat variades. Alguns sectors les consideren un pas positiu cap a la regulació del mercat immobiliari i la promoció de lloguers assequibles. No obstant això, altres opinen que podrien no ser suficients per resoldre els problemes estructurals de l'accés a l'habitatge al país.

L'exempció fiscal del 100% en l'IRPF per a propietaris que lloguin els seus habitatges segons l'Índex de Preus de Referència representa una oportunitat. Una per fomentar lloguers a preus assequibles i alleujar la càrrega fiscal dels arrendadors. No obstant això, serà fonamental seguir de prop la implementació d'aquesta i altres mesures per avaluar la seva efectivitat en la millora de l'accés a l'habitatge a Espanya.