No et passis de la ratlla amb Hisenda: si fas això, et cau una multa assegurada

L'Agència Tributària espanyola, coneguda com a Hisenda, vigila de prop els moviments de diners en els comptes bancaris. El seu objectiu és prevenir el frau fiscal i el blanqueig de capitals. Per això, certs moviments financers poden desencadenar sancions significatives si no es realitzen conforme a la normativa vigent.

Moviments de diners sota la lupa d'Hisenda: molt de compte

Hisenda presta especial atenció a les transferències bancàries i a les operacions en efectiu que superen determinats límits. Els bancs estan obligats a informar sobre aquestes transaccions, i els ciutadans han de poder justificar la procedència i el destí dels fons.

Encara que no existeix un límit específic per a les transferències, les entitats financeres han de notificar a Hisenda les següents operacions:

Transferències superiors a 6.000 euros: Aquestes operacions són reportades automàticament a l'Agència Tributària.

Transferències superiors a 10.000 euros: En aquests casos, és imprescindible justificar l'origen dels fons.

Operacions en efectiu

Les transaccions en efectiu també estan subjectes a controls estrictes. Sobre els ingressos o retirades superiors a 3.000 euros, els bancs han d'informar a Hisenda sobre aquestes operacions. Especialment si s'utilitzen bitllets de 500 euros.

En pagaments en efectiu superiors a 1.000 euros, quan una de les parts actua en qualitat d'empresari o professional, no es permeten pagaments en efectiu que superin aquest import. A més, portar més de 100.000 euros en efectiu sense declarar-ho pot comportar sancions.

Multes de fins a 150.000 euros: en quins casos?

Les sancions per incomplir aquestes normatives poden ser severes, arribant fins als 150.000 euros en situacions greus. Segons la Llei General Tributària, les infraccions es classifiquen en:

Infraccions lleus: Multa del 50% de l'import quan la base de la sanció és inferior o igual a 3.000 euros, o superior sense ocultació.

Infraccions greus: Multa entre el 50% i el 100% de l'import quan la base supera els 3.000 euros i existeix ocultació.

Infraccions molt greus: Multa entre el 100% i el 150% de l'import quan s'utilitzen mitjans fraudulents.

Per exemple, transportar més de 100.000 euros en efectiu sense declarar pot considerar-se una infracció molt greu, amb multes que arribarien als 150.000 euros.

Com evitar les sancions d'Hisenda

Per no arriscar-te a rebre una multa, és fonamental justificar sempre l'origen i destí dels fons. Conserva documents que recolzin les teves transaccions, com contractes, factures o justificants de pagament.

Declara les operacions que superin els límits establerts. Si realitzes moviments de diners que excedeixen els llindars esmentats, notifica'ls a Hisenda en els terminis corresponents.

Davant qualsevol dubte sobre les teves obligacions tributàries, busca el consell d'un professional per assegurar-te de complir amb la normativa vigent. Mantenir una actitud transparent i complir amb les regulacions establertes et permetrà gestionar les teves finances sense por a sancions.