Alerta d'Hisenda a milers d'espanyols: pagaràs un dineral si et fas el boig

L'Agència Tributària ha llançat una advertència important per a tots els contribuents espanyols. I és que si tens més de 50.000 euros en comptes o dipòsits a l'estranger, és obligatori informar sobre ells abans del 31 de març de 2025.

Aquest tràmit es realitza mitjançant el Model 720. Ens referim a un document informatiu que permet a Hisenda conèixer els teus actius a l'estranger i que no has de deixar passar.

L'Agència Tributària es posa seriosa: per què és necessari aquest document obligatori

El Model 720 és una eina que ajuda a combatre el frau fiscal i el blanqueig de capitals. En declarar els teus béns a l'estranger, contribueixes a la transparència i al correcte funcionament del sistema tributari espanyol.

Si no presentes el Model 720 dins del termini establert, podries enfrontar-te a sancions econòmiques. Les multes per no declarar aquests actius poden ser significatives, amb sancions que poden arribar des dels 300 fins als 20.000 euros.

A més, els interessos generats en aquests dipòsits han de ser inclosos en la declaració de la renda de 2025 per evitar la doble imposició. No t'arrisquis perquè sortiràs perdent amb el fisc.

És possible recórrer la multa d'Hisenda? Ho deixa ben clar

Sí, és possible recórrer la multa si consideres que la sanció és incorrecta o desproporcionada. Per a això, és recomanable presentar una al·legació formal davant l'Agència Tributària, aportant la documentació i arguments que recolzin la teva posició.

Tanmateix, és important tenir en compte que les sancions per no presentar el Model 720 són severes. I molt de compte, perquè en molts casos, són difícils d'evitar.

Consells per evitar problemes amb l'Agència Tributària

Compleix amb els terminis: Assegura't de presentar el Model 720 abans del 31 de març de 2025.

Revisa la informació: Verifica que totes les dades proporcionades siguin correctes i estiguin actualitzades.

Consulta amb un expert: Si tens dubtes sobre com completar el formulari o sobre les teves obligacions fiscals, és aconsellable buscar assessorament professional.

Recorda que la transparència i el compliment de les teves obligacions fiscals són fonamentals per evitar sancions. I hem de, entre tots, contribuir al benestar econòmic del país.