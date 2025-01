Avís contundent d'Hisenda: estàs obligat a fer això o perdràs molts diners

A partir de 2025, Hisenda ha establert una nova obligació per a tots els beneficiaris de la prestació per desocupació a Espanya. I és que hauran de presentar anualment la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), sense importar l'import dels seus ingressos.

Hisenda no avisa més: els perceptors de l'atur han de fer això si o si

Fins ara, només aquells que superaven certs límits d'ingressos estaven obligats a declarar. Per exemple, si es tenia un únic pagador i es guanyaven més de 22.000 euros a l'any. O bé si es tenien diversos pagadors i se superaven els 15.000 euros, amb almenys un d'ells pagant més de 1.500 euros.

No obstant això, amb la nova normativa, tots els que rebin la prestació per desocupació hauran de presentar la declaració. I tot, sense importar la quantitat que percebin.

Què passa si no presentes la Declaració de la Renda?

Si un beneficiari de l'atur no compleix amb aquesta obligació i no presenta la declaració de l'IRPF, el SEPE podrà suspendre el cobrament de la prestació per desocupació. És important destacar que, encara que Hisenda no imposarà sancions o multes per no declarar, el SEPE té l'autoritat per suspendre el pagament de la prestació en cas d'incompliment.

La campanya de la Renda 2024 començarà el 2 d'abril i finalitzarà el 30 de juny de 2025. Durant aquest període, els contribuents podran presentar la seva declaració a través d'Internet, per telèfon o de forma presencial a les oficines de l'Agència Tributària, sempre amb cita prèvia.

És fonamental que els beneficiaris de l'atur compleixin amb aquesta obligació dins dels terminis establerts. En cas contrari, es jugaran la suspensió de la seva prestació.

Per què s'ha implementat aquesta mesura?

La principal raó d'aquesta obligació és garantir una major transparència i control en l'ús dels fons públics destinats a prestacions per desocupació. En exigir la presentació de la declaració de l'IRPF, es busca assegurar que els beneficiaris compleixin amb les seves responsabilitats fiscals evitant possibles fraus o irregularitats.

Es recomana als perceptors de l'atur que s'informin adequadament sobre els terminis i procediments per a la presentació de la declaració, assegurant així el manteniment de la seva prestació per desocupació.