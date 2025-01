Sorpresa majúscula d'Hisenda a aquests espanyols: molts s'han quedat a quadres

Si ets espanyol i resideixes a l'estranger, és vital que coneguis les normes d'Hisenda sobre la residència fiscal. No complir amb aquestes obligacions pot comportar problemes i multes contundents. A continuació, t'expliquem de manera senzilla què has de tenir en compte per evitar ensurts.

Residència fiscal: quan es considera que vius a Espanya?

Segons l'Agència Tributària, se't considera resident fiscal a Espanya si roman més de 183 dies en territori espanyol durant l'any natural. Per a aquest càlcul, s'inclouen les absències esporàdiques, llevat que puguis demostrar la teva residència fiscal en un altre país.

A més, has de tenir a Espanya el nucli principal de les teves activitats o interessos econòmics, de manera directa o indirecta. Alhora, es presumeix que ets resident si el teu cònjuge no separat legalment i els teus fills menors d'edat resideixen habitualment a Espanya.

Teletreballadors: atenció al límit de 90 dies

Si treballes per a una empresa estrangera, però teletreballes des d'Espanya, has de prestar especial atenció. Encara que no superis els 183 dies al país, Hisenda pot considerar-te resident fiscal.

Ho tindrà ben clar si el nucli de les teves activitats econòmiques és a Espanya. Per exemple, si treballes més de 90 dies des d'Espanya per a una empresa estrangera, podries ser considerat resident fiscal espanyol.

Conseqüències de no complir amb Hisenda i com evitar ensurts

No complir amb les obligacions fiscals pot portar a sancions econòmiques significatives. Les multes poden variar segons la gravetat de la infracció, però en casos de frau fiscal, les sancions poden ser molt elevades.

En casos d'evasió fiscal, les multes poden arribar fins al 150% de la quantitat defraudada, a més de possibles responsabilitats penals. Per evitar ensurts i problemes amb Hisenda, segueix aquests consells:

Controla els teus dies a Espanya: Si no desitges ser considerat resident fiscal, assegura't de no superar 183 dies en territori espanyol durant l'any natural.

Documenta la teva residència a l'estranger: Conserva proves de la teva residència fiscal en un altre país. Per exemple, contractes de lloguer, factures de serveis o certificats de residència fiscal emesos per les autoritats locals.

Informa la teva empresa: Si teletreballes des d'Espanya per a una empresa estrangera, comunica la teva situació a l'empresa i assegura't que es compleixen les obligacions fiscals corresponents.

Assessorat fiscalment: Consulta amb un assessor fiscal especialitzat en mobilitat internacional per assegurar-te de complir amb totes les obligacions fiscals i evitar sancions.

Recorda que Hisenda està atenta a les situacions dels espanyols a l'estranger. Mantenir-te informat i complir amb les teves obligacions fiscals és essencial per evitar problemes i multes contundents.