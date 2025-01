Banc Santander fa una crida a la calma després dels dubtes: els seus clients respiren alleujats

Recentment, Banco Santander ha emès un missatge tranquil·litzador per als seus clients, aclarint una confusió que va afectar alguns usuaris. Fa uns dies, el banc va alertar sobre una incidència tècnica que va provocar la duplicació de moviments en els comptes de certs clients.

Aquesta situació va generar inquietud entre els usuaris, que van notar càrrecs duplicats a les seves targetes i comptes. L'alerta emesa per Banco Santander informava els clients sobre una incidència tècnica que va causar la duplicació de moviments en alguns comptes.

Banco Santander soluciona ràpidament aquesta incidència: no hi ha res a témer

Això significava que certs càrrecs o abonaments apareixien més d'una vegada en l'historial de transaccions dels clients. El banc va explicar que aquest error no afectava el saldo total dels comptes, ja que es tractava d'un problema de visualització. No obstant això, van comprendre que aquesta situació va causar confusió i preocupació entre els usuaris.

Davant la preocupació dels clients, Banco Santander va actuar ràpidament per resoldre la incidència. Van informar que estaven treballant per solucionar el problema el més aviat possible i que qualsevol càrrec derivat d'aquest error seria assumit per l'entitat.

A més, van oferir canals d'atenció al client per resoldre dubtes i oferir assistència als afectats. Després de més de cinc hores de treball, el banc va confirmar que la incidència havia estat solucionada i que els moviments duplicats ja no apareixerien en els comptes dels clients.

Finalització de la incidència i missatge oficial de Banco Santander

Un cop resolta la incidència, cap a les 19:00 del dijous, Banco Santander va emetre un missatge de tranquil·litat per als seus clients. Van assegurar que l'error havia estat corregit i que no afectava el saldo total dels comptes, amb el positiu que això comporta.

A més, van reiterar el seu compromís amb la seguretat i el benestar dels seus clients. Destacant que estan treballant contínuament per millorar els seus serveis i evitar futurs inconvenients.

Aquest incident ressalta la importància de mantenir una comunicació clara i efectiva entre les entitats financeres i els seus clients. Banco Santander ha demostrat una ràpida resposta i compromís per resoldre la incidència, cosa que ha permès que els clients afectats respirin alleujats.