Avís urgent d'Hisenda: aquest és l'error que torna bojos a milions d'espanyols

En realitzar la Declaració de la Renda, és comú trobar-se amb obstacles tècnics que dificulten el procés. Un dels problemes més freqüents és l'error 401, que pot generar frustració i retards. A continuació, explicarem en què consisteix aquest error, per què ocorre i com solucionar-lo de manera senzilla.

Hisenda avisa d'aquest error en fer la Declaració de la Renda: molt de compte

L'error 401 apareix quan intentem accedir a la pàgina de la Agencia Tributaria i se'ns denega l'accés. Aquest codi indica que la sol·licitud no s'ha completat perquè manca de credencials d'autenticació vàlides per al recurs desitjat. En altres paraules, el servidor no ens reconeix com a usuaris autoritzats per ingressar o realitzar certes operacions.

Les causes més comunes de l'error 401 són que si el certificat digital ha expirat o ha estat revocat, el sistema no l'acceptarà. També que el tipus de certificat que s'està utilitzant no és adequat per al servei al qual es desitja accedir. A més, pot haver-hi problemes d'autenticació o autorització per unes credencials incorrectes o que el servidor no reconeix l'usuari com a autoritzat.

Com corregir l'error 401?

Per solucionar aquest problema i presentar la Declaració de la Renda sense inconvenients, segueix aquests passos. Accedeix a la pàgina de l'entitat emissora del teu certificat i si aquest és de la FNMT o DNI electrònic, pots verificar el seu estat a la web de la FNMT.

Si el certificat està caducat o revocat, hauràs de sol·licitar-ne un de nou. Revisa si en el magatzem de certificats del teu navegador existeixen certificats caducats o revocats. Si és així, elimina'ls per evitar interferències amb el certificat vàlid.

Assegura't que el teu antivirus no estigui bloquejant el certificat. Realitza una anàlisi completa del sistema per descartar la presència de malware que pugui estar causant el problema. Les cookies i la memòria cau desactualitzades poden impedir l'autenticació correcta, per la qual cosa esborra aquestes dades des de la configuració del teu navegador.

És essencial per accedir als serveis en línia de l'Agencia Tributaria

Assegura't que l'adreça web a la qual estàs intentant accedir és la correcta i està ben escrita. Verifica que el nom d'usuari i la contrasenya que estàs utilitzant són correctes. Si és necessari, restableix la contrasenya.

Alguns complements del navegador poden interferir amb l'autenticació. Intenta desactivar-los temporalment per veure si el problema es resol.

Solucionar l'error 401 és essencial per poder presentar la Declaració de la Renda sense contratemps. Ignorar aquest problema pot resultar en retards, possibles sancions i complicacions addicionals. A més, mantenir els nostres certificats i sistemes actualitzats garanteix una major seguretat en les nostres gestions fiscals.