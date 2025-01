Gir de 180 graus d'Hisenda: tots aquests espanyols, obligats a fer-ho

Recentment, Hisenda ha fet un gir inesperat en la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Un que afecta a molts treballadors amb dos o més pagadors. Aquest canvi es deu a la derogació del conegut "decret òmnibus" al Congrés dels Diputats aquesta mateixa setmana.

Canvi del límit de l'IRPF: què ha passat amb la derogació del decret òmnibus

Anteriorment, si un contribuent tenia més d'un pagador i els ingressos del segon i següents superaven els 1.500 euros anuals, estava obligat a presentar la Declaració de la Renda. Havia de fer-ho si els seus ingressos totals superaven els 14.000 euros.

Amb el "decret òmnibus", aquest límit s'havia elevat a 2.500 euros, cosa que permetia a més persones quedar exemptes de declarar. No obstant això, després de la derogació del decret, el límit torna a ser de 1.500 euros.

Així afectarà a milers de treballadors amb 2 o més pagadors

El "decret òmnibus" incloïa diverses mesures econòmiques i socials, com la revalorització de les pensions i descomptes en el transport públic. No obstant això, el Congrés dels Diputats, amb els vots en contra de partits com PP, Vox i Junts, va decidir no convalidar-lo.

Això ha provocat que aquestes mesures decaiguessin. I la principal conseqüència d'aquesta derogació és que molts treballadors que pensaven estar exempts de presentar la Renda, ara estaran obligats a fer-ho.

Si tens dos o més pagadors i els ingressos del segon i següents superen els 1.500 euros, hauràs de presentar la declaració. I tot, si els teus ingressos totals superen els 14.000 euros. Això implica una major càrrega administrativa i la possibilitat d'haver de pagar una quantitat addicional si les retencions no van ser suficients durant l'any.

Recomanacions valuoses de Hisenda

És important que els treballadors en aquesta situació revisin els seus ingressos i retencions per evitar sorpreses. Si tens dubtes, és aconsellable consultar amb un assessor fiscal o utilitzar les eines que ofereix l'Agència Tributària per calcular si estàs obligat a declarar. I quin seria el resultat de la teva declaració.

Amb tot, s'ha revertit el límit d'ingressos del segon pagador de 2.500 euros a 1.500 euros. Això fa que més treballadors amb múltiples pagadors hagin de presentar la Declaració de la Renda. És fonamental estar al corrent d'aquests canvis per complir amb les obligacions fiscals i evitar possibles sancions.