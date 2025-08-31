És oficial: la pensió d’aquests treballadors augmenta i alegra el dia a molts
Els professionals per compte propi que es jubilen comproven com les seves pagues creixen de manera important
Bones notícies per a un col·lectiu que durant anys ha estat al centre del debat sobre el sistema de pensions a Espanya. Molts treballadors per compte propi han començat a veure els fruits d'una llarga espera. I és que, per fi, els autònoms estan rebent pensions més altes, trencant amb una tendència històrica de prestacions baixes.
Durant molt de temps, una de les queixes més comunes entre els autònoms era que les seves pensions de jubilació amb prou feines superaven els 800 o 900 euros. Tanmateix, això està canviant. Segons les darreres dades publicades per la Seguretat Social, la pensió mitjana dels autònoms ja ha superat la barrera dels 1.000 euros mensuals.
Pensions més elevades per les cotitzacions
En concret, la pensió mitjana de jubilació per a aquest col·lectiu es va situar al mes d'agost en 1.010 euros, distribuïts en catorze pagues. És un rècord històric i un motiu de celebració per a molts, ja que marca un canvi de rumb. Aquesta xifra, encara per sota de la pensió mitjana dels treballadors per compte d'altri, representa un creixement significatiu.
Aquest avanç no és casual. Des de 2023, els autònoms cotitzen en funció dels seus ingressos reals, cosa que ha suposat una reforma profunda del sistema. Abans, la majoria optava per cotitzar per la base mínima, fet que els penalitzava a l'hora d'arribar la jubilació.
Ara, la llei obliga a contribuir segons el que realment guanyen, i això s'està començant a notar en les xifres. L'any 2024, la pensió mitjana dels autònoms ja havia tancat en 967 euros, amb un augment del 5,3% respecte a l'any anterior. Per la seva banda, les pensions dels assalariats van pujar un 4,7%.
Aquesta tendència a l'alça continua el 2025, i és una mostra que els nous models de cotització estan donant resultats. A més, aquest creixement de les pensions individuals s'emmarca en un context d'augment general de la despesa.
La Seguretat Social ha assolit també un nou rècord en la nòmina mensual de pensions. Ja supera els 13.600 milions d'euros, un 6,1% més que fa un any.
L'esforç dels autònoms
Per a molts autònoms, aquest increment suposa un reconeixement al seu esforç i un senyal que el sistema comença a equilibrar-se. Malgrat les dificultats que afronten en el seu dia a dia, aquesta millora en les pensions porta esperança de cara al futur.
Les pensions d'aquests professionals estan creixent de manera sostinguda, superant per primera vegada els 1.000 euros de mitjana. Un canvi positiu que demostra que les reformes aplicades els darrers anys comencen a tenir un impacte real en la vida dels autònoms.
Més notícies: