Gir de 180 graus amb les pensions: afectarà tothom i serà abans del que es preveia
El sistema per calcular les pensions a Espanya patirà un canvi important en qüestió de molt poc temps
Els canvis en les pensions sempre generen molta expectació, i no és per menys. El que està a punt de passar afectarà directament milions de treballadors a Espanya. A partir de 2026, entra en vigor una reforma important que canviarà completament la manera en què es calcula la quantia de les pensions de jubilació.
Un nou model que promet ser més just, però també més complex. Aquest nou sistema suposarà una transformació profunda en el càlcul de la base reguladora. És a dir, el punt de partida que s'utilitza per determinar quant cobrarà una persona quan es jubili.
Fins ara, es tenien en compte els darrers 25 anys de cotització. Però això està a punt de canviar amb un sistema dual que ofereix dues fórmules diferents. I serà la Seguretat Social qui aplicarà automàticament la que més afavoreixi el treballador.
Així es calcularan les pensions
A partir de l'1 de gener de 2026, conviuran dues formes diferents de calcular la base reguladora. La primera és la que ja coneixem, basada en els darrers 25 anys de cotització, el que equival a 300 mesos. Aquest mètode continuarà funcionant i beneficiarà, sobretot, aquells que han tingut una trajectòria laboral contínua i sense grans alts i baixos.
La segona opció, que s'introdueix com a novetat, es basa en un període més llarg. Es tindran en compte els darrers 29 anys de cotització, és a dir, 348 mesos. Però amb una particularitat molt rellevant: s'eliminaran del càlcul les 24 mensualitats en què el treballador hagi cotitzat menys.
En altres paraules, la pensió es calcularà prenent els 27 millors anys (324 mesos) d'aquesta etapa final de la vida laboral. Aquesta alternativa pot ser molt positiva per a persones que han tingut períodes d'atur, reduccions de jornada o caigudes en la cotització.
Aquest sistema dual no s'aplicarà de cop, sinó de manera progressiva. S'ha previst un període de transició des de 2026 fins a 2037. Durant aquests anys, s'anirà adaptant la manera de càlcul, però fins a 2040 la Seguretat Social aplicarà el mètode que resulti més avantatjós per al treballador.
L'objectiu d'aquest canvi
L'objectiu d'aquesta reforma és oferir més flexibilitat i justícia, adaptant-se millor a les situacions reals de cada persona. No tothom ha tingut una carrera laboral perfecta o estable, i aquest nou model vol compensar aquestes diferències. A més, s'emmarca dins d'un paquet de mesures més ampli aprovat pel Govern, que també inclou incentius per endarrerir la jubilació.
Els canvis, encara que semblen lluny, són a tocar. Per això, és important que tots els treballadors comencin a informar-se sobre com afectarà aquesta reforma a la seva futura pensió. Comprendre els nous criteris de càlcul és clau per prendre decisions laborals i financeres amb temps suficient.
