Bogeria al Banco Santander després de l’últim que enamora els seus clients: per fi serà teu
Banc Santander provoca l'eufòria de milers de clients: tot són avantatges amb aquesta novetat esperada per molts
A Santander es viu una autèntica bogeria entre els clients. L'emoció ha esclatat amb la seva sorpresa més recent: Santander Experiences. Parlem d'una iniciativa que és un regal únic per a qui vibra amb la passió de l'esport.
Des de fa anys, Banco Santander ha donat suport amb entusiasme al món de la Fórmula 1, però ara fa un pas més enllà. És el banc oficial de la competició, cosa que obre el camí a una allau d'oportunitats que arrenca ovacions entre els seus clients. L'anunci ha generat una eufòria palpable.
Sorpresa de Banco Santander als seus clients fans de la Fórmula 1: pren nota
Santander Experiences porta allò que molts fa temps que volen: accés a marxandatge exclusiu, contingut especial inspirat en la Fórmula 1 i vivències plenes de passió. No és només un regal, és una manera de viure la F1 des de dins, de sentir la velocitat, el rugit dels motors i el glamur dels grans premis.
Gràcies al patrocini del mundial i també de l'equip Williams Racing, el banc oferirà experiències exclusives al paddock, esdeveniments amb pilots i activacions úniques que faran bategar més fort el cor dels seus clients.
Santander Experiences t'ofereix tot el que busques
Els fans ja comencen a somiar a tenir a les seves mans aquest marxandatge especial i és que aquesta iniciativa va més enllà d'un simple producte. És passió impresa a cada samarreta, gorra o clauer. Santander ho ha entès bé: els aficionats volen sentir que la F1 és seva, i Santander els obre aquesta porta.
El gran avantatge de Santander Experiences és convertir els clients en protagonistes de l'esport. No són només espectadors, sinó partícips i és un fet que els enamora.
A més, l'aliança amb F1 inclou tant contingut digital exclusiu com una gran presència als circuits i al món audiovisual i cultural. Fins i tot Santander apareix en produccions de cinema relacionades amb la Fórmula 1, elevant el seu compromís amb l'esport i la cultura pop.
Per què ha provocat tanta eufòria?
Santander uneix la passió per la velocitat amb la proximitat i el compromís amb els seus clients. La seva aliança amb la Fórmula 1 reforça la seva identitat com a banc modern, agosarat, compromès amb l'entreteniment, els pilots, l'espectacle global i la innovació.
A més, el seu compromís amb l'esport té ressò en accions com la “Pelouse Jove” al Gran Premi d'Espanya. Una zona jove plena de música, ambient festiu, entrades a preu reduït i obsequis per als més joves. Tot això fa vibrar els fans més joves i encén l'entusiasme col·lectiu.
