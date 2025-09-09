Confirmat: l’últim de CaixaBank causa furor i mig Espanya, disposada a canviar-se
CaixaBank triomfa amb aquesta proposta tan innovadora que aconsegueix guanyar-se l'admiració dels joves espanyols
Cada cop més joves a Espanya estan canviant la manera en què es relacionen amb el seu banc. El motiu? Una proposta diferent. Amb una imatge fresca, totalment digital i pensada per a les noves generacions.
Sense cap dubte, CaixaBank ha encertat de ple. I ho ha fet a través d'una plataforma que no para de guanyar seguidors i que ja està marcant tendència. Però, què té aquesta solució que està revolucionant el dia a dia financer de milers de joves?
La clau de l'èxit té un nom: imagin. Es tracta del neobanc líder entre els joves a Espanya, impulsat per CaixaBank. Ha sabut adaptar-se com cap altre a les necessitats i estil de vida de qui té menys de 35 anys.
CaixaBank sap què volen els joves
Des del seu llançament, imagin ha crescut sense parar, i avui representa molt més que un simple compte bancari. Ofereix una experiència 100 % digital, senzilla i accessible des de qualsevol mòbil. I això és justament el que busquen els joves: rapidesa, comoditat i control total des del palmell de la mà.
Però el que realment marca la diferència és la seva oferta completa de productes bancaris i no bancaris. Pensats per acompanyar els seus usuaris en tots els moments importants. Des d'estalviar per a un viatge, pagar a l'estranger, sol·licitar una hipoteca o fins i tot invertir en accions.
En l'àmbit financer, imagin de CaixaBank proporciona comptes sense comissions i targetes que es poden utilitzar sense cost addicional en altres divises. A més de serveis de pagament senzills i ràpids, i fins i tot préstecs o hipoteques adaptats a joves. També inclou un broker per a la compravenda d'accions i fons d'inversió, tot des de la seva app intuïtiva.
Això converteix imagin en una solució única dins el panorama dels neobancs. Facilita eines reals per construir el futur financer des d'avui.
Però CaixaBank, a través d'imagin, no només pensa en la butxaca. La plataforma s'ha convertit també en una comunitat digital amb valors clars. A través d'imaginPlanet, es desenvolupen continguts, activitats i iniciatives amb impacte positiu en el medi ambient i la societat.
Per exemple, projectes per cuidar els ecosistemes marins, fomentar l'emprenedoria jove o millorar l'educació financera hi tenen cabuda. Aquest compromís amb la sostenibilitat i el progrés social connecta de manera natural amb les inquietuds de les noves generacions. I és que valoren molt més que un bon producte: busquen propòsit, compromís i autenticitat.
Cop d'efecte de CaixaBank
En un moment en què els bancs tradicionals lluiten per adaptar-se, CaixaBank ha sabut avançar-se. Ho fa amb una proposta que s'ajusta perfectament als gustos i necessitats dels més joves. Així, imagin no només es consolida com una alternativa sòlida, sinó com una referència del futur de la banca a Espanya.
Amb tot això, no és estrany que imagin causi furor entre els joves. I el millor és que això sembla només el principi.
