És oficial: CaixaBank fa el pas definitiu per a satisfacció de molts clients
L'última mesura adoptada pel banc resultarà de gran ajuda per a milers de ciutadans que resideixin a Espanya
CaixaBank ha escoltat una de les peticions més recurrents d'un col·lectiu molt important dins la seva base de clients. A partir d'ara fa un gir decisiu que marcarà un abans i un després en la manera d'atendre un perfil de client que no ha deixat de créixer. Són els estrangers que resideixen a Espanya.
La solució que han dissenyat està pensada no només per millorar l'atenció, sinó també per adaptar-se millor a les seves necessitats reals. I la sorpresa no pot ser més positiva.
CaixaBank ha anunciat l'enfortiment definitiu del seu servei HolaBank. Es tracta de la divisió especialitzada a atendre clients internacionals amb residència o interessos a Espanya. Aquest nou impuls ve acompanyat del llançament d'un innovador model d'atenció remota anomenat HolaBank Connecta.
S'incorporaran més de 30 gestors especialitzats en clients estrangers. Aquests professionals estaran distribuïts entre dos nous centres d'atenció remota ubicats a Màlaga i Alacant. Des d'allà es donarà suport a més de 160.000 persones.
Aposta decidida de CaixaBank
El creixement d'aquest segment de clients no és casual. L'últim any, la compravenda d'immobles per part de persones estrangeres va superar les 100.000 operacions. Una xifra que reflecteix l'interès sostingut per establir-se o invertir a Espanya.
En aquest context, el model HolaBank Connecta busca oferir una atenció àgil, especialitzada i multicanal. Gràcies a tecnologies com les videotrucades i el cobrowsing, el nou sistema permet una atenció totalment digital i segura. Sense perdre el tracte proper que caracteritza l'entitat.
Això significa que qualsevol client podrà fer gestions amb el seu banc des de qualsevol part del món. Comptant sempre amb un assessor especialitzat que parli el seu idioma i entengui la seva situació.
Una de les grans fortaleses d'HolaBank Connecta és el seu enfocament multicultural. L'equip de gestors està capacitat per atendre en més de 14 idiomes i comprèn fins a 19 nacionalitats diferents. I això permet una atenció no només idiomàtica, sinó també culturalment adaptada.
Aquest enfocament converteix CaixaBank en la primera entitat financera a Espanya que ofereix un model així de personalitzat per a estrangers residents.
CaixaBank resulta de gran ajuda per als estrangers
HolaBank s'ha convertit en un punt de referència per a expatriats, nòmades digitals i altres perfils internacionals que volen establir la seva vida a Espanya. Sempre amb total confiança i acompanyament financer.
Amb més de 380 oficines especialitzades, 500 gestors experts i l'app CaixaBankNow disponible en 20 idiomes, el programa ofereix una atenció omnicanal. Adaptada a cada client.
A més, serveis com el Compte HolaBank i el Club HolaBank completen una oferta que va més enllà del bancari. Inclouen atenció telefònica 24/7 en diversos idiomes, serveis de traducció i interpretació. I fins i tot la gestió de subministraments bàsics a la llar, facilitant al màxim la vida de qui decideix instal·lar-se al país.
En la seva aposta per la innovació, CaixaBank també ha estat pionera a oferir processos 100% digitals per obrir comptes o sol·licitar hipoteques. Això no només millora l'eficiència, sinó que contribueix a la sostenibilitat, en reduir l'ús de paper i escurçar terminis de gestió.
Més notícies: