Demostrat: Banco Santander dona un cop de mà a aquests espanyols, quin alleujament

Molts espanyols s'han endut un bon ensurt en intentar pagar i adonar-se que la seva targeta del Banco Santander no és vàlida. Tanmateix, hi ha una bona notícia: l'entitat ja té una solució ràpida, còmoda i sense complicacions per a tots els seus clients, i està pensada per no deixar ningú tirat.

El compromís de Banco Santander amb els seus clients torna a demostrar-se amb fets. Aquells que es troben amb una targeta caducada no han de fer cues ni demanar cita a l'oficina.

Si passa això amb la teva targeta Santander, que no cundeixi el pànic

L'entitat ha dissenyat un procés molt senzill perquè la solució arribi directament al domicili de l'usuari, en un termini molt breu i sense necessitat de fer tràmits complicats.

L'enviament de la nova targeta es fa de manera automàtica unes setmanes abans que caduqui l'actual, així el client no s'ha de preocupar de res. En cas de no haver rebut la targeta per algun motiu, el Santander també facilita altres vies per solucionar-ho com més aviat millor. Es pot sol·licitar una de nova a través de l'app, per telèfon o a l'oficina, amb total facilitat.

La nova targeta arriba activada o amb instruccions per activar-la sense problemes

Aquesta rapidesa i comoditat és quelcom que els clients agraeixen molt. A més, la nova targeta arriba activada o amb instruccions clares per activar-la, i en la majoria de casos, es pot començar a utilitzar a l'instant des del mòbil gràcies a la tecnologia de pagament digital.

Però Banco Santander no només actua amb agilitat davant les targetes caducades, també ofereix solucions eficaces quan es perd, es bloqueja o es fa malbé la targeta. En tots aquests casos, el banc respon amb la mateixa rapidesa i compromís. Tant si és per robatori, deteriorament o pèrdua, la nova targeta es sol·licita fàcilment i arriba en molt pocs dies al domicili del client.

Solucions pràctiques per al dia a dia

Tot això forma part de l'enfocament de facilitats al client que promou l'entitat. En un moment en què moltes persones necessiten gestions ràpides i sense complicacions, Banco Santander demostra que està al costat dels seus usuaris. Ofereix solucions pràctiques, àgils i pensades per al dia a dia.

Aquest tipus de gestos enforteixen la relació entre el banc i qui confia en els seus serveis. Saber que hi ha una entitat que respon amb eficàcia quan sorgeixen problemes dona tranquil·litat, especialment quan es tracta d'un tema tan sensible com l'accés als diners. El seu compromís amb els clients i la seva capacitat de reacció tornen a ser motiu d'elogi i alleujament per a milers de persones a Espanya.