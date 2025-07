Confirmació oficial: CaixaBank recupera una cosa que demanaven a crits molts clients

Castelló està d'enhorabona. CaixaBank, en col·laboració amb la Fundació Caixa Castelló i l'Ajuntament de la ciutat, ha decidit recuperar un dels concursos més estimats per generacions d'escolars. Es tracta del Premi CAPLA, un certamen de dibuix que torna després d'anys d'absència.

Aquesta iniciativa no només ha despertat l'emoció de molts castellonencs. També representa una oportunitat perquè nens i nenes de la ciutat s'expressin a través de l'art i redescobreixin Castelló amb nous ulls.

Aquest tradicional concurs va veure la llum per primera vegada el 1974 de la mà de l'antiga Caixa d'Estalvis de Castelló. Ara torna amb una edició renovada, inclusiva i adaptada als temps actuals. Durant dècades, el Premi CAPLA va ser una cita anual que reunia centenars de nens i nenes disposats a plasmar amb llapis de colors el seu racó preferit de la ciutat.

L'edició de 2025 marcarà el retorn definitiu del certamen, que se celebrarà el proper 17 d'octubre a la plaça Major de Castelló. Aquell dia, més de 500 estudiants d'educació primària, d'entre 7 i 12 anys, es donaran cita per participar en aquest concurs tan esperat. El tema escollit és 'La meva ciutat' i els dibuixos hauran de representar un lloc especial de Castelló.

CaixaBank participa de manera activa

CaixaBank s'ha implicat activament en aquesta iniciativa, facilitant materials per a tots els participants. Cada nen i nena rebrà un kit amb motxilla, llapis de colors i una làmina DIN A4 per fer la seva obra.

La jornada començarà a les 9:30 del matí amb l'acreditació, seguida del temps de dibuix de 10:00 a 11:30. A les 11:45 es recolliran les obres per a la seva avaluació.

A més, s'han previst premis tant individuals com col·lectius. Hi haurà un guardó per a cada curs de primària. Així com premis especials per a participants amb discapacitat, i un premi conjunt per a la classe del dibuix guanyador.

Les millors obres s'exposaran a l'oficina All In One Castelló de CaixaBank, donant visibilitat al talent infantil. Una de les grans novetats d'aquesta edició és que el cartell oficial del concurs serà dissenyat per una entitat social. Una cosa que reforça l'esperit inclusiu de l'esdeveniment.

Les inscripcions estaran obertes a la segona quinzena de setembre a través de la web de la Fundació Caixa Castelló. Cada escola podrà presentar fins a deu alumnes, i també podran participar entitats socials amb nens i nenes amb discapacitat.

El paper important del banc

Segons ha destacat Leopoldo Monfort, gerent de la Fundació Caixa Castelló, aquesta recuperació representa quelcom més que un simple concurs. És una manera de tornar a connectar la infància amb la seva ciutat a través de l'art. L'alcaldessa Begoña Carrasco també ha celebrat la tornada del certamen, assenyalant que fomenta valors com la creativitat i l'orgull local.

Per la seva banda, Olga García, directora territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia, també s'ha pronunciat en la mateixa línia. Ha destacat que el retorn del Premi CAPLA és una mostra del compromís de l'entitat amb l'educació, la cultura i la inclusió. L'entitat no només dona suport econòmicament a aquesta activitat, sinó que també col·labora en l'organització i en la provisió de recursos.